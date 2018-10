Il Magistrato riapre l’inchiesta sulla discarica

La Torretta fu creata prima del 1970 e sino al 1989 lavorò a pieno ritmo senza clamori mediatici in fatto di smaltimento di rifiuti solidi urbani veronesi e altopolesani (ora solo veronesi). I comuni polesani e mantovani ne chiedono la chiusura perchè viene considerata una bomba ecologica.

Riapertura delle indagini a cura del giudice Gennaro Ottaviano sull’inchiesta che coinvolge la maxidiscarica

CASTELNOVO BARIANO (RO) - Sempre aperto il fronte dei comitati polesani, veronesi e mantovani contro la maxidiscarica di Torretta (territorio di Legnago; sorta nel 1968 sul letto fossile del Tartaro ai confini con Bergantino e Castelnovo Bariano).

Massimo Biancardi, sindaco di Castelnovo Bariano, informa che “l’inchiesta giudiziaria, risalente al 2016, dipende dalla procura della repubblica di Verona. Inizialmente il magistrato inquirente, in merito all'esposto dell'amministrazione che rappresento, aveva chiesto l'archiviazione perché sulle prime il suo ufficio non aveva ravvisato profili penalmente rilevanti. Il Gip, al contrario (ciò l'ho saputo venerdì mattina 5 ottobre in procura a Verona), ha deciso di non archiviare, chiedendo agli inquirenti un supplemento d'indagine, affidato ora ad un altro sostituto procuratore, il dottor Gennaro Ottaviano. Certo una novità di assoluto rilievo, che potrebbe riservare ulteriori sviluppi rispetto ad una inchiesta che continua a far parlare molto di sè” .

A quel punto il Wwf di Castelmassa, supportato dalla stampa locale, sollevò il problema dell'impatto ambientale: Legnago, distante 20 km, incassava come ente proprietario ingenti somme annuali; l'inquinamento al contrario era tutto per i territori contigui di Castelnovo Bariano e Melara sulla riva destra del Tartaro-Canalbianco; Bergantino ancor oggi guadagna quasi 700 mila euro annuali a titolo di risarcimento annuo.

Il Wwf massese coinvolse l'allora sindaco bergantinese Remo Cuoghi, vennero sentite istituzioni rodigine e veronesi, sorsero comitati spontanei per cui furono fatti in Torretta interventi importanti di ambientalizzazione.

Dal 2002 la Torretta è gestita dalla Legnago Service Spa (Lese Spa), società mista pubblico-privata: il Comune di Legnago possiede la maggioranza azionaria al 51%, la Società Igiene del Territorio Spa (Sit Spa, Brendola-Vi) il restante 49%. La classica gallina dalle uova d'oro per la Lese Spa.

Nella sensibilità collettiva tra Po ed Adige Torretta rappresenta una bomba ecologica, un impianto vecchio che va chiuso. Al contrario è stato più volte ampliato, mentre la collettività teme l'avvelenamento in falda a causa del percolato, ciò da sempre.

Si pensi, a mo' d'esempio, che la frazione di Torretta di Legnago, non usa acqua di falda ma solo minerale. Finalmente nel 2015 è arrivato l'acquedotto, tramite il collegamento con la rete idrica di Castelnovo Bariano su pressioni del sindaco Massimo Biancardi.

La mobilitazione popolare fu sempre forte tanto che nel 2016 si arrivò in tribunale, quando la Regione Veneto deliberò che a Torretta, dopo opportuno ampliamento, si potessero smaltire rifiuti solidi speciali.

L'amministrazione comunale, a nome dei cittadini e dei comitati presentò un esposto in procura a Rovigo e a Verona (Rovigo trasmise poi il fascicolo relativo a Verona per competenza territoriale): si voleva la chiusura di Torretta per obsolescenza e danni ambientali (Castelnovo Bariano produsse analisi ad hoc elaborate da un tecnico ambientale).

Contestualmente fu presentato un ricorso al Tar del Veneto contro la delibera regionale (atto ancora pendente)

Si arriva così ad oggi con la riapertura delle indagini a cura del giudice Gennaro Ottaviano, mentre si parla addirittura del famigerato pfas.