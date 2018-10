Tre titoli del Veneto in palio 

Under 18 a Rovigo, Under 13 a Castelfranco Veneto ed U14 a Ponte di Piave per un weekend che si preannuncia stellare per il batti e corri rodigino

ROVIGO - C’è ancora spazio nella bacheca dei trofei del Baseball Softball Club Rovigo. Dopo lo scorso trionfale weekend che ha visto le formazioni Under 12 e Under 15 conquistare le rispettive Coppe Veneto aggiudicandosi i concentramenti finali, questo fine settimana altre tre formazioni giovanili cercheranno di incrementare il bottino di questo entusiasmante finale di stagione.

L’appuntamento più atteso è sicuramente quello in programma al diamante di via Vittorio Veneto domenica 14 ottobre. L’Under 18 rossoblù accoglie sul diamante di casa i pari età di Tecnovap Verona e Blu Fioi Ponzano Veneto con l’obiettivo di conquistare anch’essa il trofeo regionale. Rodigini subito in campo alle 10.30 contro gli scaligeri, poi nel terzo incontro di giornata sfida al Ponzano Veneto (ore 15).

Va alla caccia della Coppa Veneto anche l’Under 13 del softball, impegnata sempre domenica a Castelfranco Veneto nel concentramento decisivo. Le ragazze rossoblù incroceranno le mazze con le Thunders padrone di casa, avversarie del primo incontro (ore 11), e con il Friul’81 di Castions delle Mura (ore 13.30).

Grance attesa anche per l’Under 14 del Baseball Softball Club Rovigo, che a Ponte di Piave affronta la finale del Campionato regionale. I rossoblù, unico roster completamente fedele alla categoria (nelle altre formazioni giocatori pescati da più Under), se la vedranno con le selezioni del Ponte Baseball, del San Martino Buon Albergo e del Vicenza. Semifinale alle 12 proprio contro i berici, poi eventuale finalissima alle 16 contro la vincente dell’altra semifinale.