Compleanno da man of the match 

Andrea Marcato: “Negli ultimi 10 minuti è cambiato il trend, Rovigo è stato più indisciplinato, ci ha permesso di fare campo e poi segnare. Sicuramente la disciplina, come sempre, che è molto importante”.

Marcello Angelini uomo del match: “C’è ancora tanto da lavorare, il risultato sicuramente poteva essere diverso però fa parte del gioco. Bisogna prendere sia le cose belle che quelle brutte”.

leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - Petrarca Padova

leggi le dure parole di Umberto Casellato

leggi le parole di Marcato e Angelini

leggi l'articolo sulla Rhodigium al Battaglini

leggi l'articolo sul Badia

ROVIGO - Bicchiere mezzo pieno in casa Petrarca Padova, anche se la conta degli infortuni sale. Paura per Santamaria che è rimasto a lungo a terra, portato in ospedale per accertamenti per un problema cervicale, ma unicamente per precauzione.

Una pareggio che forse va stretto alla FemiCz Rovigo “Nel primo tempo siamo stati estremamente imprecisi - sottolinea Andrea Marcato tecnico del Petrarca - soprattutto il Rovigo ha dimostrato di avere più voglia. Noi sui punti di incontro siamo stati più deficitari. L’imprecisione è stata troppa. Tornare da Rovigo con tre punti in classifica contro due e un pareggio mi soddisfa. Era ovvio che sarebbe stata una partita dura. Siamo un po’ rammaricati perché abbiamo una marea di infortuni. Adesso abbiamo una settimana importante. Andiamo in Belgio e cercheremo di fare il meglio che possiamo”.

Partita che si è decisa sulla disciplina, come sempre in un derby “Secondo me la differenza è stata sulle penalità. Ho fatto i conti che quando Rovigo si è trovata a più sette aveva concesso solo tre o quattro calci di punizione contro i nostri 11. Negli ultimi 10 minuti poi è cambiato questo trend, Rovigo è stato più indisciplinato, ci ha permesso di fare campo e poi segnare. Sicuramente la disciplina, come sempre, che è molto importante. Non sono scusanti, abbiamo giocato con molti giocatori fuori ruolo come due secondi centri e Rovigo ha giocato molto di più. Anche se è stata un po’ lenta come partita, non so se il pubblico si è divertito molto però è stata ben combattuta. Noi abbiamo avuto qualche possesso perso, Rovigo forse uno o due. E’ stata una partita con strategie diverse. Rovigo voleva fare punti e li ha fatti. Oggi abbiamo segnato due mete da drive, son contento anche se è ancora presto. Dobbiamo lavorare tantissimo e vediamo che ogni partita, soprattutto a Rovigo è durissima. La stagione è lunghissima, spero di continuare a vincere, però onestamente anche oggi la sconfitta ci poteva stare benissimo. L’anno scorso abbiamo perso due partite a Rovigo”.

Al suo rientro dopo un infortunio Marcello Angelini ha messo in evidenza le sue qualità, una meta importante che però non è stata sufficiente per la vittoria “E’ stata una bella partita. Purtroppo sono stato fuori un po’ di tempo per infortunio, quindi non posso fare il paragone con le altre partite però è stata una bella settimana sia in allenamento che in partita. Giocando ho visto grandi miglioramenti per tutti i giocatori. C’è ancora tanto da lavorare, il risultato sicuramente poteva essere diverso però fa parte del gioco. Bisogna prendere sia le cose belle che quelle brutte. Essere nominato man of the match oggi è stato bellissimo, tra l’altro nel giorno in cui compio gli anni, è stata veramente una bellissima giornata, il mio primo derby”.