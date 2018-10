Etruschi spettacolari da soli al comando

La formazione granata di Michele Florindo serve il poker alle Furie Rosse del Tamai grazie alla doppietta di Marangon e Del Carro

leggi la cronaca di Adriese - Tamai

leggi la cronaca di Delta - Trento

leggi le interviste posto Delta - Trento

leggi l'articolo sulla Promozione

ADRIA (Ro) - Adriese nuova regina del campionato e capolista solitaria del girone nella quinta giornata del girone d'andata che vede i ragazzi di Michele Florindo andare in scena nell’insidiosa gara contro il Tamai. Prima iniziativa al 18' con Marangon che lancia sulla corsa Santi: diagonale deviato e palla in corner. Timida la riposta delle Furie Rosse con Terranova che pesca Maccan ma il suo colpo di testa è debole e centrale. I padroni di casa passano in vantaggio al 23': Marangon da il via ad un'azione personale, salta tre avversari e dalla lunetta dell'area va al tiro, battendo Colesso per l'1-0.

Occasione importante per i friuliani alla mezz'ora: Trranova e Maccan dialogano bene, sponda di Denis per Giglio che penetra in area ma viene stoppato al tiro all'ultimo secondo da un intervento disperato di Anostini. Dal possibile 1-1 al raddoppio granata: Marangon, sfonda in area e pennella sulla testa di Delcarro che da pochi passi non può sbagliare. Gli avversari accorciano subito le distanze: al 39’ angolo di Giglio e Maccan perentorio, mette la palla all'incrocio con un'incornata perfetta.

Il 3-1 arriva al 72’: Marangon vince un contrasto con Nadal, tiro velenoso da fuori area che si insacca a fil di palo. Faticano i biancorossi a rendersi pericolosi: Maccan fa salire la squadra e apre per Vedova, cross in area per l'inserimento di Giglio che arriva in ritardo di un soffio per la deviazione. L'Adriese resta agevolmente in controllo e all’80' fa calare il sipario sul match servendo il poker e chiudendo definitivamente i giochi. Marangon calcia dalla bandierina, Delcarro di controbalzo colpisce la sfera e a Colesso non riesce il miracolo, con il pallone che varca la linea: doppietta personale che pareggia quella di Marangon e 4-1.

Adriese - Tamai 4-1

RETI: pt 23' Marangon, 37' Delcarro, 39' Maccan; st 27' Marangon, 35' Delcarro.

ADRIESE: Motti, Anostini (st 45' Scarparo), Boscolo N., Boscolo D., Pagan, Meneghello, Del Piccolo (st 20' Nicoloso), Delcarro (st 40' Busetto), Aliù, Marangon (st 38' Calcagnotto), Santi (st 17' Buratto). All. Florindo.

TAMAI: Colesso, Vedova, Presello, Nadal, (st 38' Zambusi) Colombera, Faloppa, Terranova (st 22' Borgobello), Dalla Vedova (st 15' Alcantara), Maccan, Giglio (st 45' Kryeziu), De Biasi (st 25' Salomon). All. Saccon

ARBITRO: Negrelli di Finale Emilia; assistenti: Vagheggi di Arezzo e Arnone di Empoli.

NOTE: ammoniti Marangon e Presello.

Risultati Quinto Turno

Campionato Serie D Girone C

Domenica 14 ottobre 2018 ore 15

Adriese - Tamai 4-1

Arzignano Valchiampo - Sandonà 1-1

Chions - Belluno 2-0

Clodiense - St. Georgen 0-1

Delta Porto Tolle - Trento 3-1

Este - Cartigliano 1-1

Levico - Montebelluna 0-1

Union Feltre - Campodarsego 0-0

Virtus Bolzano - Cjarlins 1-0

Classifica: Adriese 13, Este 11, Virtus Bolzano 10, Chions 9, Campodarsego 8, Arzignano 8, Cjarlins 7, Union Feltre 7, Levico 6, Cartigliano 6, Sandonà 6, St Georgen 6, Montebelluna 6, Delta Porto Tolle 6, Tamai 5, Clodiense Chioggia 4, Belluno 2, Trento 1.

Prossima Giornata Sesto Turno

Campionato Nazionale Serie D Girone C

Domenica 21 ottobre 2018 ore 15

Belluno - Union Feltre

Campodarsego - Adriese

Cartigliano - Chions

Cjarlins - Delta Porto Tolle

Montebelluna - Clodiense

Sandonà - Virtus Bolzano

St. Georgen - Arzignano Valchiampo

Tamai - Levico

Trento - Este