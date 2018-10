Il nuovo direttore porta bene

Gianluca Zattarin: "Siamo contenti per questa vittoria e ci voleva davvero. É stata un toccasana per tutti, per l'ambiente, per la società e per i tifosi. Non é stato facile nemmeno oggi, ma avevo sensazioni positive e sapevo che la squadra avrebbe tirato fuori il carattere." Il calciatore Mohamed Fofana: "Sono molto soddisfatto soprattutto perché non avevamo ancora battuto nessuno e oggi abbiamo fatto una prova di carattere."

Presentato ufficialmente il nuovo direttore tecnico Alberto Briaschi “Sabato sulla spalla mi si è posata una coccinella”

leggi la cronaca di Adriese - Tamai

leggi la cronaca di Delta - Trento

leggi le interviste posto Delta - Trento

leggi l'articolo sulla Promozione

PORTO TOLLE (Ro) - Terminata la gara Gianluca Zattarin arriva in sala stampa senza i pensieri che l'hanno appesantito in questo periodo, dopo il momento difficile che la sua formazione. Entusiasta per il punteggio finale ottenuto contro il Trento, il tecnico biancazzurro commenta il successo maturato contro la compagine di Luciano De Paola: "Siamo contenti per questa vittoria e ci voleva davvero. É stata un toccasana per tutti, per l'ambiente, per la società e per i tifosi. Non é stato facile nemmeno oggi, ma avevo sensazioni positive e sapevo che la squadra avrebbe tirato fuori il carattere. Abbiamo preso gol ma siamo stati bravi a riprendere in mano la partita quasi subito e reagire. Questo deve essere un punto per un nuovo inizio e dobbiamo ripartire da qui. Questa squadra ha potenzialità incredibili ma siamo ancora indietro sotto l'aspetto fisico e abbiamo degli ottimi margini di miglioramento. La vittoria é stata importante per crescere e sono contento per il gruppo per come sta lavorando e la società che mi sta vicino."

L'autore della doppietta Mohamed Fofana, contento per aver siglato due marcature, sottolinea che la vittoria è del collettivo: "Sono molto soddisfatto soprattutto perché non avevamo ancora battuto nessuno e oggi abbiamo fatto una prova di carattere. La partita é iniziata in salita ma siamo stati bravi a reagire subito e abbiamo dimostrato di essere una squadra con buoni valori tecnici."

Durante la conferenza stampa è stato presentato il nuovo direttore tecnico Alberto Briaschi dalla direttrice generale Lorenza Visentini, che presenta la nuova figura e commenta: "Il nuovo direttore tecnico è venuto ad aiutarci per costruire un gruppo migliore e durante questa settimana ha lavorato al fianco del mister, infatti oggi il suo apporto si e visto fin dal primo minuto."

Il nuovo Dt Alberto Briaschi, arrivato mercoledì 10 ottobre, nel club del patron Mario Visentini, espone il suo nuovo ruolo e spiega le sue funzioni all'interno del gruppo: "Porterò la mia esperienza nel mondo del calcio e cercherò di aiutare la squadra come mi ha chiesto la società che ha costruito un collettivo importante. Adesso dovremo essere bravi a continuare su questo percorso e prendere fiducia perché ci sono ottimi margini di miglioramento."

Andrea Rizzatello