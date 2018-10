Matteo Ferro: “Stiamo crescendo”

Una settimana impostata più sul fisico e la testa con una sorta team building per la FemiCz Rovigo visto che nel prossimo weekend sarà a riposo. Non si sono ancora spenti gli echi delle parole di Casellato contro Momberg capitano dello scudetto del 2016, un cartellino giallo mal digerito in un momento cruciale del match nel primo turno di Continental Shiel contro il Petrarca Padova (34-34). Capitan Matteo Ferro smorza le polemiche e preferisce solo parlare della prestazione collettiva

leggi l'articolo sulla sconfitta della Borsari Badia

leggi l'articolo sul derby Rovigo - Villadose (C1)

leggi l'articolo sugli Old del Rovigo

leggi l'articolo sull'U14 del Badia

leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - Petrarca Padova

leggi le dure parole di Umberto Casellato

leggi le parole di Marcato e Angelini

leggi l'articolo sulla Rhodigium al Battaglini

ROVIGO - Fasi statiche in grande miglioramento in casa FemiCz Rovigo, derby con il Petrarca Padova in cui i Bersaglieri hanno avuto la possibilità di vincere, ma i tuttineri sono stati bravi a crederci fino all’ultimo. Un primo turno di Continental Shield che sabato 13 ottobre lascia l’amaro in bocca in casa FemiCz, soprattutto per come è maturata. Coach Casellato ha lanciato l’accusa all’ex capitano Jacques Momberg (leggi le dure parole di Umberto Casellato), ma Matteo Ferro non vuole addentrarsi pubblicamente sulla questione. “Vorrei analizzare la partita prima di analizzare i singoli casi. E’ stata una buona partita per la seconda volta abbiamo dimostrato di avere molto carattere. Abbiamo fatto un passo in più rispetto a settimana scorsa”.

Rispetto al primo derby di campionato in cui la FemiCz Rovigo non ha neppure mosso la casella del tabellone, in Coppa ha segnato, e tanto. “La strada è quella buona - commenta capitan Ferro - Padova sappiamo comunque che è un’ottima squadra e gli abbiamo tenuto testa. Forse in alcune fasi di gioco li abbiamo anche dominati. Peccato per la fine e per il risultato, però siamo abbastanza contenti. Siamo stati più cinici rispetto al derby di andata. Abbiamo avuto più occasioni per segnare e quelle che avevamo le abbiamo convertite tutte. Stavolta abbiamo piazzato quello che c’era da piazzare (contrariamente a qualche settimana fa al Plebiscito, ndr)”.

Il Petrarca Padova ha punito più volte i rossoblù con i drive da touche “Se è fatto bene, si fa molta molta fatica a difenderlo. Sono due partite che subiamo mete da drive e lavoreremo su questo aspetto, ma nel primo tempo li avevamo contenuti. Ci sarà qualcosa da rivedere e aggiustare”.

“Siamo sulla buona strada, c’è tanto da lavorare. Lo sapevamo all’inizio, lo sappiamo adesso. Quello che mi sento di dire - conclude Matteo Ferro - è di non alternare giorni di allenamento buoni a giorni cattivi, perché venerdì non abbiamo fatto una buona rifinitura e ogni tanto facciamo allenamenti di baso livello e quindi ho chiesto ai ragazzi di continuare a lavorare bene ogni giorno e non dover sempre alzare la voce per riportarli con i piedi per terra”.

Settimana che prevede allenamenti più sulla preparazione atletica, visto che il prossimo weekend per i Bersaglieri non ci sono partite in programma.

Giorgio Achilli