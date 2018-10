Un vero peccato, vittoria sfumata all’ultimo secondo 

Il Badia parte bene a Treviso, chiude in vantaggio 9-0 il primo tempo, poi un cartellino giallo riequilibra il match e nel finale i padroni di casa trovano il guizzo giusto e conquistano la vittoria

leggi l'intervista a Matteo Ferro

leggi l'articolo sulla sconfitta della Borsari Badia

leggi l'articolo sul derby Rovigo - Villadose (C1)

leggi l'articolo sugli Old del Rovigo

leggi l'articolo sull'U14 del Badia

leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - Petrarca Padova

leggi le dure parole di Umberto Casellato

leggi le parole di Marcato e Angelini

leggi l'articolo sulla Rhodigium al Battaglini

TREVISO - “Oggi i ragazzi hanno fatto una grande prestazione abbiamo avuto un approccio alla partita davvero confidente e di qualità, come ci eravamo preparati. Nel primo tempo abbiamo dominato tatticamente e nel possesso raccogliendo anche meno di quello che meritavamo. Poi ovviamente c’è il rammarico di perdere una partita a tempo scaduto, soprattutto perché i ragazzi oggi senza dubbio meritavano la vittoria”. A parlare è coach Alessandro Lodi che ha visto sfumare il successo nei secondi finali all’esordio in Serie A sul campo del Tarvisium.

I padroni di casa domenica 14 ottobre partono decisi e già al 5’ si aggiudicano un calcio di punizione e decidono di andare per i pali ma Cincotto sbaglia, si resta sullo 0 a 0.

All’8’ i biancazzurri vincono la prima mischia della partita e guadagnano un calcio di punizione a favore, Fratini centra i pali (0-3). Alla ripresa del gioco il Tarvisium vince una mischia e ottiene un calcio a favore, Cincotto sbaglia (0-3).

Al 28’ Giabardo (Tarvisium) viene punito con un cartellino giallo ed il Badia guadagna un calcio in mezzo ai pali, al 32’ altro calcio a favore per i biancazzurri, Fratini li segna entrambi (0-9).

Alla fine del primo tempo l’arbitro punisce Cincotto (Tarvisium) con un cartellino giallo per un fallo di antigioco. Il secondo tempo inizia con un cartellino giallo per Aggio (Badia), la Borsari che era partita in vantaggio di 9 punti subisce il colpo.

Al 17’ il Tarvisium va in meta con Gentile, Cincotto trasforma (7-9). Il Badia commette un fallo e al 25’ il Tarvisium passa in vantaggio grazie ad un calcio di punizione che Cincotto non sbaglia (10-9). Al 30’ Fratini riporta in vantaggio i biancazzurri con un calcio in mezzo ai pali (10-15).

All’ultima azione il Tarvisium va in meta in bandierina con Bordini dopo varie azioni pericolose, Cincotto riesce a trasformare e i padroni di casa vincono la partita con il punteggio di 17 a 15.

Treviso, Campo "San Paolo" - domenica 14 ottobre 2018

Serie A, girone 2, I^ giornata

Botter Ruggers Tarvisium v Borsari Rugby Badia. 17-15 (p.t 0-9.)

Marcatori: p.t. 8' c.p. Fratini . (0-3), 20' c.p. Fratini . (0-6) 31' c.p. Fratini . (0-9) s.t. m Gentile tr Cincotto G. (7-9) 29' c.p. Cincotto G. (10-9), 31' c.p. Fratini (10-12)

33' drop Fratini (10-15), 39 m Bordini tr Cincotto G. (17-15)



Botter Ruggers Tarvisium: Giabardo g., Bordini, Simes, Gentile, Cincotto G., Giabardo A cap., Curtolo v.c. , Lionieri, Sala, Gui, Amadio, Cincotto F.(13' st Carraro,

Fagotto 27' st Buso) , Zottin (32' st Ros), Magnoler (27' st Naka)

all. Dalla Nora

Borsari Rugby Badia: Andreotti, Badocchi (7' st Braghin), Rossetto, Arduin, Zulato, Fratini, Boscolo, Michelotto, Cecchetti ( 16-25 pt./ 22'st Milan), Fornasaro ( st Zampolli) , Aggio , Chimera, Sacca' (18, st Baccini), Ruzza (18' st Barbujani), Colombo (35 ' st Leccioli)

all. Lodi



Arb Elia Rizzo

AA1 Rebuschi

AA2 Pezzato

Cartellini: 28' p.t. Giabardo G. (Tarvisium) cartellino giallo, 35' p.t Cincotto G. (Tarvisium) cartellino giallo, 31' s.t. Aggio (Badia) cartellino giallo

Calciatori: Fratini Badia(Badia) 4/4, Cincotto G. (Tarvisium)2/3, Giabardo G. (Tarvisium) 0/2

Note: Giornata Calda e soleggiata, terreno in ottime condizioni, spettatori 350 ca.

Punti conquistati in classifica: Botter Ruggers Tarvisium 4, Borsari Rugby Badia 1

Man of the Match: Cincotto Gianmaria (Tarvisium)

RUGBY SERIE A

1 giornata 14 ottobre 2018

Ruggers Tarvisium – Borsari Rugby Badia 17-15

Rugby Colorno – Rugby Udine Union FVG 59-20

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Noceto FC 13-30

Argos Petrarca Rugby – Rugby Paese 17-23

Junior Rugby Brescia - Valpolicella R. 1974 3-36

La classifica:

Rugby Colorno 5

Valpolicella R. 1974 5

Rugby Noceto FC 5

Rugby Paese 4

Ruggers Tarvisium 4

Borsari Rugby Badia 1

Argos Petrarca Rugby 1

Rangers Rugby Vicenza 0

Junior Rugby Brescia 0

Rugby Udine Union FVG 0