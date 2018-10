Vittorie con dedica 

Leonardo Tamiso: “Oggi dedico la mia meta e le nostre tre vittorie ad una nostra giovane tifosa che sta attraversando un periodo molto, molto difficile”

ORIOLO ROMANO (VITERBO) - Gli Old della Rugby Rovigo hanno vinto nettamente i tre incontri del torneo di Oriolo Romano, città natale di Anacleto Altigieri, compianto pilone della nazionale italiana nato proprio ad Oriolo Romano. Ad Altigieri è stato dedicato anche il torneo a 4 squadre categoria “over 35” svoltosi sabato 13 ottobre nello stadio locale. Oltre alla formazione rossoblù, alla sua prima partecipazione, erano presenti le squadre del Petrarca Padova e della Partenope Napoli, oltre ai padroni di casa dell’Oriolo.

Il torneo è iniziato alle 12:30 e ha visto il Rovigo superare la formazione di casa per 20 a 5 (4 mete ad 1, considerato che il rugby old non prevede il piazzato dopo la meta), grazie alle segnature, per il Rovigo, dell’estremo Tamiso, della terza linea Bombonato, del pilone Gobbo e della terza centro Visentin. Nella seconda partita, contro la Partenope Napoli, il risultato non è stato molto diverso, il Rovigo ha portato in meta, oltre a Bombonato e Gobbo, anche i centri Tommasi e Brazzo, per un risultato finale di 20 a 10 per i rossoblù.

Vittoria netta anche contro il Petrarca Padova, superato per 25 a 5 grazie alle realizzazioni di Tommasi, Bombonato (2), Gobbo e dell’ala Zogno.

Sulla prestazione dei “veci” rossoblù è intervenuto uno dei veterani in campo, ovvero l’esperto estremo Leonardo Tamiso, autore di tre ottime prestazioni: “Premesso che nel rugby old la vittoria non è la cosa più importante, devo anche confermare che, oltre ai risultati, abbiamo giocato in modo impeccabile. Il pack di mischia è sempre una garanzia, se non dovesse funzionare la linea di uomini veloci non avrebbe palloni giocabili. Oggi però abbiamo avuto un gioco all’aperto perfetto che gli avversari non sapevano come arginare. Avere due centri come Tommasi e Brazzo non è da tutti, però tutta la squadra è stata perfetta, non ha mai mollato un attimo anche in fase difensiva e agli avversari è rimasto poco da dire.” Al termine di queste dichiarazioni lo stesso Tamiso vuole fare, anche a nome della squadra, una dedica speciale: “Oggi dedico la mia meta e le nostre tre vittorie ad una nostra giovane tifosa che sta attraversando un periodo molto, molto difficile. Nei nostri pensieri, noi tutti, non la abbandoniamo un minuto e le siamo sempre vicini in un caloroso abbraccio”.