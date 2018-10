Applausi per i rossoblù

Grande giornata domenica 14 ottobre sul diamante di via Vittorio Veneto. Il Rovigo ha ospitato Tecnovap Verona e Blu Fioi Ponzano Veneto nell'ultimo concentramento di Coppa Veneto. Sempre domenica, a Castelfranco Veneto gioia grande per l'Under 13 del softball. Un po' di sfortuna ma tanti applausi per l'Under 14



ROVIGO - Si chiude con il botto la stagione agonistica delle giovanili del Baseball Softball Club Rovigo. Un altro fantastico weekend regala alla società rossoblù due nuovi trofei regionali. Sugli scudi le ragazze del softball Under 13 e i ragazzi del baseball Under 18 che, aggiudicandosi gli ultimi concentramenti di categoria, hanno vinto le rispettive Coppe Veneto. Due allori che si aggiungono a quelli conquistati nella medesima competizione dalle squadre Under 12 e Under 15 nel precedente fine settimana. A ciò va aggiunto il bel quarto posto conquistato dall'Under 14 nelle finali del Campionato regionale disputate a Ponte di Piave. Risultati da stropicciarsi gli occhi che, uniti alla qualificazione ai playoff nazionali raggiunta lo scorso settembre da ben quattro formazioni rodigine, mette il sigillo sulla competitività del vivaio del Baseball Softball Club Rovigo, confermandolo ai vertici regionali e nazionali. Proprio a livello veneto fa rumore il dato complessivo relativo alle Coppe regionali: su sette categorie giovanili in totale, quattro i successi del sodalizio rossoblù.

Grande giornata domenica 14 ottobre sul diamante di via Vittorio Veneto. Il Rovigo ha ospitato Tecnovap Verona e Blu Fioi Ponzano Veneto nell'ultimo concentramento di Coppa Veneto. Prima sfida con gli scaligeri, a detta di tutti una sorta di finale anticipata: come da previsione grande equilibrio, ma con un punto alla prima ripresa e uno alla terza i padroni di casa sono riusciti a imporsi. Decisiva la perfetta prova difensiva e il "complete game" di Lorenzo Taschin sul monte di lancio, ma anche la grande prova in battuta di Gonzalez e la spettacolare presa al volo di Chieregato in una fase decisiva della partita. Più agevole il 7-3 con cui i rodigini hanno regolato il Ponzano Veneto nel secondo incontro: inning dopo inning il divario tra le due formazioni si è allargato sempre più; buona prova sul monte di lancio di Masiero e Cherubin, in campo anche tanti classe 2003 che hanno dato il loro contributo alla conquista del trofeo. Tecnovap-Blu Fioi si è chiusa 8-0.

Sempre domenica, a Castelfranco Veneto gioia grande per l'Under 13 del softball. La final four di coppa, diventata interregionale con l'allargamento al Friuli Venezia Giulia, ha visto la squadra rossoblù incrociare le mazze con le Thunders padrone di casa, superate 11-5 in mattinata. Grande prova di carattere nella sfida decisiva al Friul '81: sotto addirittura 5-0, il team polesano ha costruito una grande rimonta imponendosi 7-6 e sollevando meritatamente la coppa di categoria. Friul '81-Thunders è terminata 1-17

Un po' di sfortuna ma tanti applausi per l'Under 14 che, nel concentramento finale del Campionato regionale a Ponte di Piave, si è arresa in semifinale 2-1 contro il Vicenza al termine di una prima partita molto combattuta. Il successivo passo falso anche contro il Ponte di Piave non ha impedito ai ragazzi rossoblù di chiudere col sorriso una stagione davvero positiva.