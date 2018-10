Parente del futuro presidente del Brasile

LUTTO SAN MARTINO DI VENEZZE (ROVIGO) Luca Cazzadore non ha retto l’ennesima operazione cardiaca. Il paese è affranto. Deceduto nella notte in ospedale a Bologna

Il padre di Jair, che fece il dentista, era figlio di Angelo Bolzonaro che alla fine dell’800 partì da San Martino da Venezze e Anguillara e lasciò il Veneto per cercare fortuna in Sud America. Nel 1889, secondo quanto riportato dalla documentazione ufficiale brasiliana, Angelo Bolzonaro arrivò al porto di Santos con sei parenti.

SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) - Dario Bolzonaro, 87 anni ex meccanico in pensione di San Martino di Venezze , è parente (dice di esserlo) del probabilissimo prossimo presidente del Brasile, Jair Bolsonaro . Bolsonaro, leader della destra 63 anni, al primo turno elettorale per la presidenza ha ottenuto il 46%, mentre il suo rivale, Fernando Haddad esponente del Partito dei lavoratori di Lula, il 29%. Ballottaggio definitivo il prossimo 28 ottobre.