Piasentini votato dai colleghi a palazzo Ferro Fini

Oggi, a palazzo Ferro Fini, è stato effettuato lo spoglio delle votazioni dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, organo di rappresentanza degli enti locali, nonché di consultazione e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione: tra gli eletti c’è anche il sindaco di San Martino di Venezze Vinicio Piasentini che fa parte della fascia dei comuni pari o inferiori a 5mila abitanti. Entrato di diritto invece il sindaco del comune capoluogo ed il presidente della Provincia



ROVIGO - Il Consiglio delle autonomie locali, organo di rappresentanza degli Enti Locali, ha i suoi componenti. In Polesine oltre al sindaco del comune capoluogo ed il presidente della Provincia, che ne fanno parte per diritto, c’è anche il comune di San Martino di Venezze con il sindaco Vinicio Piasentini.

Il Cal è un organismo che ha il potere consultivo e propositivo di raccordo tra gli enti locali ed il consiglio regionale in tutte le materie che il consiglio va a trattare sulle autonomie locali.

Nella giornata di lunedì 15 ottobre a Palazzo Ferro Fini si è tenuto infatti lo spoglio delle votazioni dei componenti del Cal, che sono avvenute venerdì scorso. Il Segretario generale del consiglio regionale, Roberto Valente, ha annunciato i componenti eletti: i votanti sono stati 122, per un totale di 140 voti espressi. Risultano eletti, per i comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, Alberto Cappelletto, sindaco di San Biagio di Callalta (TV), Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco (PD), Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto (TV), e Roberto Padrin, sindaco di Longarone (BL).

Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 5 mila abitanti, sono stati eletti, Gabriella Bassi, sindaco di San Pietro in Gu (PD), Andrea Girardi, sindaco di Minerbe (VR), Mario De Bon, sindaco di Sospirolo (BL), Fausto Pivetta, sindaco di Pramaggiore (VE), Elisa Santucci, sindaco di Monteviale (VI), e Vinicio Piasentini, sindaco di San Martino di Venezze (Ro). Nella sezione dei rappresentanti delle Unioni di Comuni, risultano eletti, Alberto Polo, presidente dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, e Lucio Trevisan, presidente dell’Unione dei Comuni Colli Euganei. Nella sezione dei rappresentanti delle Unioni Montane, risulta eletto Domenico Belfi, presidente dell’Unione Montana della Valle del Boite”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Bruno Pigozzo, ha commentato l’elezione dei componenti della Cal: “Oggi è sicuramente un momento importante, in quanto abbiamo a disposizione un nuovo organismo che rappresenta i territori e si pone quale diretto interlocutore del Consiglio regionale e della Giunta regionale per tutti quei provvedimenti programmatori, ma anche amministrativi, che interessano la vita quotidiana degli Enti Locali. Si apre quindi una fase nuova nel rapporto tra le Istituzioni e auspichiamo che ci possa essere grande collaborazione, non solo da parte dei componenti eletti, ma anche da parte degli organismi territoriali, i quali hanno come riferimento questo nuovo Consiglio delle autonomie locali. La prospettiva è quella di produrre una attività legislativa più rispondente ai fabbisogni del nostro Veneto, ma anche rispettosa di quelle che sono le prerogative di ogni istituzione. I processi dovranno essere possibilmente semplificati e si dovrà dare voce alle nuove istanze che interessano la Regione e insieme dare una risposta diretta e migliorativa ai servizi per i cittadini”.

“Nel rappresentare la provincia ho avuto il sostegno da tutti i sindaci, in modo trasversale, e per questo va loro un ringraziamento. - afferma Piasentini - Chiaramente mi metterò a disposizione di tutti loro per portare avanti le nostre problematiche al consiglio, anche perché un buon 70% dei comuni polesani sono sotto i 5 mila abitanti. Spero che sia uno strumento che possa funzionare in modo tale che i comuni abbiano voce in Regione”.