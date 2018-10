Timidezza: da cosa è causata e perché è importante affrontarla

ma può avere conseguenze importanti anche nel mondo del lavoro o nelle normali situazioni di vita quotidiana.Ci sono vari metodi per combattere la timidezza e su siti come seduzioneattrazione.com , per esempio, si trovano molti consigli pratici per vincerla ed evitare che condizioni i rapporti sociali, soprattutto con l’altro sesso. È però fondamentale capire anche quali sono le motivazioni sottostanti, insieme alle relative conseguenze, per sapere in quali casi è necessario intervenire per non limitarsi nella vita quotidiana.Prima di tutto. La seconda è infatti un atteggiamento tipico di chi preferisce non esporsi, evitando quindi di stare al centro dell’attenzione. Nel caso della timidezza si tratta invece di una vera e propria paura del giudizio altrui, che frena e limita anche nelle situazioni quotidiane apparentemente innocue.Alla base della timidezza vi sono di solito situazioni che risalgono ai primi stadi della crescita, quindi all’infanzia, come ad esempio la carenza di modelli di comportamento o l’eccessiva apprensione da parte dei genitori. Anche la scarsa socializzazione rientra tra le cause principali della timidezza in età adulta: in questi casi infatti scarseggia il confronto con gli altri e viene meno la conoscenza dei modi di relazionarsi all’altro, tendendo all’isolamento per evitare feedback negativi dall’esterno.Si tratta quindi principalmente di un tentativo di distacco dal mondo esterno, che viene percepito come una vera e propria minaccia dalla quale bisogna difendersi. Le conseguenze di ciò saranno quindi una bassa autostima, una continua paura del giudizio altrui e il tentativo di tenere sotto controllo ogni situazione, sfociando in alcuni casi nella paranoia e nella fobia sociale La bassa autostima e la scarsa fiducia in se stessi porta a dare per scontato che il giudizio altrui possa essere esclusivamente negativo. Così facendo, si limiteranno le occasioni di confronto con persone conosciute e sconosciute. Chiaramente una situazione di questo tipo non è accettabile e richiede il sostegno di uno psicoterapeuta, così da affrontare il problema e risolverlo, per evitare che condizioni in maniera eccessiva la propria quotidianità e che peggiori nel tempo.