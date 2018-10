Un settembre da incorniciare

Con quasi cento atleti iscritti, provenienti da tutta la provincia, un bel settore giovanile la Rhodigium sta crescendo di mese in mese, un posizionamento in classifica nazionale squadre che è salito ancora, fino al ventisettesimo posto ad oggi, vicino ai più blasonati team itlaiani, che possono vantare ben altre risorse e bacini di utenza, tra le migliori a livello Veneto



ROVIGO - La stagione agonistica del triathlon italiano è ormai agli sgoccioli, ed è giusto dire che se il triathlon rodigino ha un nome, questo è inequivocabilmente quello della Rhodigium Team.

Con riferimento alle competizioni dell'ultimo mese, rilievo assoluto va dato alla splendida partecipazione dell'intera Rhodigium Team, sostenuta dall'importante sponsor Italtecnica, al Campionato Italiano a squadre del 30 settembre sulla distanza sprint.

Il divertimento ed i risultati dell'anno scorso sono stati tali che, a fronte di 6 squadre schierate nel 2017, quest'anno ne sono partite ben 8, per un totale di 36 atleti in gara, che ci ha orgogliosamente collocati tra le compagini più numerose.

Ed anche più agguerrite, dal momento che la prima squadra si è classificata ottava a livello italiano, con un crono impressionante, pur con un'età media degli atleti decisamente più alta degli altri club.

Sono stati il coach Stefano Bortolami, il presidente Enrico Novo, insieme agli incredibili Omar Bertazzo, Nicola Battocchio e Michele Aglio la punta di diamante della squadra rodigina.

Molto valide le prestazioni di tutte le altre squadre, che hanno generalmente migliorato i propri tempi ed il loro posizionamento in classifica, segno di un ottimo allenamento.

Erano in competizione anche due squadre femminili, che hanno sfoderato una grinta incredibile ed hanno messo in riga tante avversarie!

Guardando le altre competizioni partecipate, vediamo: 15 settembre olimpico a Peschiera del Garda, 11 gli atleti nerazzurri schierati nelle griglie dell’olimpico.

Gara non facilissima contraddistinta da saliscendi in bici e da alcune rampe nella frazione run che impegnavano oltremodo le gambe.

Il livello altissimo non ha concesso podi ai pur bravi atleti Rhodigium, ma va rimarcata l’ottima prestazione di Omar Bertazzo, quinto in categoria S2 con un ottimo tempo di due ore e 8 minuti, seguito dall’ormai inarrestabile Gianluigi Vecchiatti, 2 ore e 11 minuti, ottavo M1.

16 settembre sprint di Peschiera del Garda, 5 alfieri hanno concluso con soddisfazione lo sprint di Peschiera.

Primo della formazione polesana all’arrivo, il veterano Lorenzo Milani, sempre in forma smagliante, seguito da Enrico Pavan, in costante crescita quest’anno, e il coriaceo Mattia Cagnoni, una gran gamba in bici.

Ottimamente rappresentato anche il settore femminile, con due atlete bravissime e belle, che non guasta mai: Alessandra Manfrin e Roberta Zanforlin, che hanno peraltro portato a casa ottimi posizionamenti, classificandosi rispettivamente quarta e sesta delle relative categorie, S2 e S3.

15 e 16 settembre, Irondelta 2018: Ben 2 i podi di categoria, con un Coach Bortolami brillantissimo e un sempre prestazionale Stefano Bruschi.

Sulla distanza minore (750 mt nuoto, 20 km bici e 50 km corsa) si sono schierati:

Il coach Stefano Bortolami, che ha chiuso in prima posizione M2, ottavo assoluto, con un tempo di 01:02:47; Walter Bellato, ottavo M3, con un tempo di 01:13:39; Stefano Bruschi, argento M4, con un tempo di 01:20:34

Nella prova olimpica (1500 mt nuoto, 40 km bici, 10 km corsa), si sono messi in luce: Maximiliano Benazzi, che con un tempo di 02:11:09 si è piazzato 6° M1; Massimo Casaroli, che ha chiuso in 02:15:10, nono M3; Cristian Finotti, 02:15:11, ottavo M1; Nicola Temporin, 02:18:52, 19° M2

Enrico Crivellari, 02:23:13, 17° S4; Riccardo Pitton, 02:24:13, 8° S3



Il 16 settembre all’Aquaticrunner di Grado, Giampietro Giampy Giomo stupisce ancora con un’altra impresa estrema sulle lunghe distanze. Ha infatti partecipato all’Aquaticrunner, una competizione di tipo aquathlon, in cui da Grado si raggiunge Lignano Sabbiadoro entrando e uscendo dall’acqua, in una continua alternanza di nuoto e corsa.

Una gara affascinante e provante, a cui solo gli sportivi con un curriculum consolidato nelle lunghe distanze possono accedere.

Giampietro ha terminato con soddisfazione la propria prova in poco più di 4 ore, per coprire i 6,3 km di nuoto complessivi e i 25,7 km di corsa previsti., e classificandosi 31° di categoria.

Il 22 settembre, Jesolo Ligerman Triathlon, Enrico Novo primo di categoria allo sprint di Jesolo.

Il presidente continua a raccogliere soddisfazioni nelle gare di breve distanza, staccando tempi davvero incredibili (01:07:33) che lo posizionano sempre nelle parti alte della classifica assoluta (tredicesimo).

Un altro podio, categoria M5, dall’ottimo Stefano Bruschi, che si porta a casa un argento con un tempo di 01:21:23.

In gara anche Filippo Bordin, categoria M1, 01:24:16, e due esordienti assoluti: Alessandro Milani e Andrea Rondanin, felicissimi di aver concluso la loro prima gara e a cui va dato un caloroso benvenuto e tributo per l’impegno profuso nei mesi estivi di preparazione.

22 settembre, Ironman di Cervia. due atleti Rhodigium Team-Italtecnica si sono schierati anche quest’anno nella distanza regina, quella che ogni triatleta in fondo in fondo spera di riuscire a preparare almeno una volta nella vita, e che spesso strega a tal punto che poi quella volta non resta l’ultima.

Massimiliano de Palma e Piergiorgio Marchetti, entrambi medici di professione, entrambi atleti con parecchia esperienza alle spalle, hanno partecipato all’evento della M pallinata di Cervia, sfidando la fatica di 3800 metri di nuoto in mare, 180 chilometri di bici e dulcis in fundo, vengono i brividi solo a dirlo, 42 chilometri di corsa finali.

Una gara che da fisica, quando le energie finiscono, quando si è bruciato tutto quel che si ha in corpo e benzina non ce n’è più per forza, diventa inevitabilmente mentale.

Ed ecco che i lunghi mesi di preparazione divengono indispensabili, come indispensabile è la determinazione con cui è necessario affrontare questa competizione.

Che è prima di tutto competizione con sè stessi, coi propri limiti. E Massimiliano e Piergiorgio la sfida l’hanno vinta, poichè al di là dei risultati, si sono laureati finisher! Questi i crono, espressi in ore, minuti e secondi, ed a seguire i rilievi cronometrici delle tre frazioni.

Massimiliano De Palma, 11:15:56 – swim 01:02 -bike 05:33 – run 04:26

Piergiorgio Marchetti, 12:55:47 – swim 01:41 – bike 06:04 – run 05:34

23 settembre, 70.3 di Capodistria. Nicola Battocchio e Alberto Garavello al prestigioso 70.3 di Slovenia, che da quest’anno non si svolge più nella bella baia di Pola, ma in un altro incantevole luogo: Capodistria.

La sessione di nuoto è stata abbastanza tranquilla, in un tracciato sottocosta che ha evitato agli atleti problemi di mare e corrente eccessivi.

Il percorso bici, invece, si è rivelato molto impegnativo per il dislivello di 1200 metri suddiviso in un paio di rampe piuttosto dure e comunque è rimasto sempre vallonato.

Ovviamente la frazione run ha risentito di questo impegno, ma si è svolta senza dislivello, partendo e rientrando nella cittadina slovena dopo aver girato attorno ad un parco e costeggiato l’affascinante costa croata in un bastone che ha condotto i partecipanti a Izola.

Nicola, dopo una intensa estate di duri allenamenti, nonostante il dislivello importante, ha portato a casa un risultato strabiliante, chiudendo la propria gara in 4 ore 44 minuti e 44 secondi classificandosi 10°di categoria e 35°assoluto!

Impressionante anche la gara di Alberto, che ha condotto una frazione ciclistica esemplare, mentre ha sofferto un po’ la frazione run, ed ha chiuso comunque con un tempo notevole di 5 ore 2 minuti e 8 secondi, 21° di categoria e 129° assoluto (su 1163 partecipanti).

Il 29 settembre, ai campionati Italiani Assoluti Individuali di Lignano, due vetarani della squadra, Massimo Casaroli e Gian Franco Natali, hanno partecipato agli individuali ben figurando nelle rispettive categorie. Un’ora e 10 per Massimo, un’ora e 27 per Gian Franco.

Il 6 settembre, Triathlon Sprint di Trieste, Un piccolo contingente di Rhodigium-Italtecnica si è recato ad una delle ultime gare triathlon del triveneto ed ha fatto incetta di podi!

La gara, che si è svolta all’interno della base militare di Trieste, con un mare che pareva na tavola ed una giornata fresca ma bellissima, si è svolta sulla distanza sprint (750 mt nuoto, 20 km bici e 50 km corsa) ed i nerazzurri in campo sono stati il presidente Novo e tutti i giovani del vivaio rodigino, tra cui Ballarin, Dalla Pria, Romanin, Paulon e Rizzi.

Ottima la prestazione di Enrico Novo, che per un soffio ha mancato il primo posto assoluto. Purtroppo una penalizzazione in zona cambio per essersi slacciato con qualche secondo di anticipo il casco da parte del forse troppo zelante giudice gli ha fatto perdere secondi preziosi sul diretto rivale.

Bravissime le ragazze, con la giovanissima Gaia Lucrezia Dalla Pria che chiude nona assoluta e seconda di categoria Youth B.

Di poco staccata, l’altrettanto veloce Valeria Ballarin, oro femminile categoria Junior.

Argento sempre in categoria Junior per la grintosissima Agnese Romanin.

In classifica maschile, oltre ad Enrico Novo, sono stati autori di prestazioni strepitose il talentuoso Samuele Rizzi, ventesimo assoluto e oro Youth B, incalzato dal compagno di squadra Luca Paulon, ventisettesimo assoluto e oro in categoria Junior. Sempre a Trieste si è svolta quast’anno anche una gara sulla distanza olimpica.

Omar Bertazzo, che si è imposto nella propria categoria mettendosi al collo la medaglia d’oro e risultando peraltro quinto assoluto all’arrivo.

Tempone il suo, di 2 ore e 4 minuti per percorrere i 1500 mt a nuoto, i 40 km di bici e i 10 km di corsa del tracciato.