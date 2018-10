La maggioranza non c’è, il numero legale neppure

ROVIGO -, tanto che i consigli comunali ormai andavano spesso in seconda convocazione. Oggi, martedì 16 ottobre, ne è la prova con l’unica seduta programmata che è andata disertata dalla stessa maggioranza. Questo non ha portato a sanare la delibera falsa sul project financing del cimitero del capoluogo (LEGI ARTICOLO) di pausa il numero legale non c’è stato,I consiglieri della minoranza che hanno atteso fuori dall’aula l’esito si sono poi riuniti in sala gruppi attaccando l’operato di questa amministrazione: “che nell’ultimo consiglio aveva gridato allo scandalo e allarme per l’operazione del project financing del cimitero ( LEGGI ARTICOLO ) tanto da richiedere con l’aiuto di altri 12 consiglieri una convocazione di consiglio monotematico., tra i firmatari della convocazione, che ha partecipato alla conferenza capigruppo ha confermato come da parte del presidente del consiglio Avezzù, non ci fosse la volontà di affrontare il tema.poiché il tema era stato messo assieme ad altri punti all’ordine del giorno ed oltretutto in fondo alla lista.e, si dovevano tenere interrogazioni ed interpellanze, la relazione del presidente di Interporto Vitaliano Bressanin, la relazione del presidente di As2 Paolo Frigato e l’integrazione dello statuto comunale per l’istituzione della figura del consigliere incaricato.Da un consiglio monotematico siamo arrivati ad inserirlo al sesto punto, dopo l'intervento di altri due amministratori. Si è fatta la figura del cioccolatino perché il presidente del consiglio non è riuscito ad avere i propri consiglieri. Oltre a non aver esaudito la nostra richiesta anche i suoi consiglieri gli girano le spalle. Ma noi vogliamo parlare ancora di questa questione drammatica per i valori economici che ci sono in atto”.ed evidenzia come ad oggi “. Sarà da così a peggio fino alla fine della legislatura. Credo ora sia l'inizio di una costituzione di una maggioranza diversa, la nostra, che inizi con la costituzione di una lista civica”.da parte sua pur facendo presente che, ma nella legislatura 2001-2006 sì, ricorda come la delibera del project non sia mai passata in consiglio, “con questa operazione si è disattesa la preerogativa del consiglio comunale”.ha ricordato come a “. Il patrimonio della città sta per esser depauperato”. Altre a questo i consiglieri hanno ricordato la “”.- C’è poco rispetto dell'aula, stanno mercanteggiando tutto. Ora c'è un braccio di ferro tra il sindaco ed Avezzù, ma se dobbiamo continuare così non so dove andremo a finire”.Un altro problema secondo, ha avuto delle opportunità nate da momenti e ora sta cercando di essere ricordata per sistemare le ultime cose per arrivare alla fine anche provocando dei danni enormi”.E' per questo cherivolgendosi ad alcuni consiglieri della Lega, evidenziando come al momento “sono Avezzù e Saccardin che stanno mantenendo la maggioranza per sistemare posizioni sia personali che anche progettuali”.“E’ chiaro che i consiglieri di opposizione si muovono se c’è da andare dal notaio - assicura Menon - ma se succede come l’ultima volta che Avezzù si è mosso in cambio di qualcosa non ci sto”.Infine: “La politica ha raggiunto livelli irresponsabili, consiglieri che non hanno alcun rispetto delle istituzioni convocate per l’occasione. Il Presidente dell’Interporto e quello di As2 presenti per relazionare e discutere delle loro attività, sono stati inutilmente in attesa di intervenire in consiglio comunale poiché, a causa di ripicche e dispettucci politici,per discutere sul project financing sul cimitero.frutto di presunte strategie politiche che danneggiano il confronto, la città ed il cittadino”.