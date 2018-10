Numeri e compensi, forse le domande meglio farsele da soli

Prendersi gli insulti per qualche euro a pezzo? Al Battaglini è realmente successo senza neppure avere la possibilità di difendersi. I nervi a volte giocano brutti scherzi, però la malpagata categoria dei giornalisti presenti nella sala stampa dei rossoblù ha mandato giù il boccone, ad ogni domanda coach Umberto Casellato rispondeva stizzito, quasi infastidito. Pareggiare un derby già vinto dà fastidio non solo al tecnico, ma anche ai tifosi e a chi segue la squadra giornalmente, ma non per questo si deve denigrare il primo che passa.

ROVIGO - La pressione è un privilegio, ma se un allenatore se la mette da solo diventa autolesionismo.

“Parliamo di cose tecniche che così vediamo quanti sanno di rugby, vediamo su”. In sala stampa sabato 13 ottobre c’è stato il gelo, Umberto Casellato coach della FemiCz Rovigo si è rivolto in questi termini ai collaboratori dei vari giornali della città. Nessuno dei presenti poteva vantare un glorioso passato ovale, uno solo ha vestito la maglia rossoblù in ambito giovanile. Sembrava uno scherzo, invece era tutto vero. Dopo aver “sbroccato” negli spogliatoi per il pareggio ottenuto dal Petrarca Padova nell’ultimo secondo del primo match di Continental Shield, è entrato in sala stampa come una furia, visibilmente nervoso, contrariato. Eccessivo ed irrispettoso per i toni, l’atteggiamento ingiustificato e arrogante. Un guanto di sfida lanciato a giornalisti che percepiscono per le collaborazioni svolte qualche euro a partita (avete capito bene).

Ma quanti soldi guadagna un giornalista di un giornale locale? I conti sono presto fatti, nella migliore delle ipotesi per le interviste negli spogliatoi si viaggia a 8 Euro lordi a pezzo, qualche collega più “sfortunato” non supera i 7 Euro, ovvero 5 Euro netti. Per farsi insultare non è male. Sala stampa al gelo, accoglienza ridotta ai minimi termini, trattati come appestati, i giornalisti rodigini di rugby non ci campano come in Nuova Zelanda, al massimo si concedono qualche sfizio in più con quello che guadagnano in tre ore di lavoro (visione della partita inclusa). Solo i più “anziani” della comitiva possono vantare uno straccio di contratto, e comunque nessun giornale della città in mischia si può permettere di pagare un giornalista (assunto a tempo pieno) che si occupi esclusivamente di rugby, spesso lo fa per passione, nei ritagli di tempo di una cronaca incalzante, o cercando di seguire gli altri sport che gravitano in Polesine. Eccellenze spesso trascurate perchè i Bersaglieri rappresentano la storia del Polesine, gente umile che lavora, paga alle tasse, e soprattutto con una dignità da difendere.

Dignità offesa, perchè non esiste solo il diritto di cronaca, ma anche di critica, ovviamente con rispetto. In sala stampa esperienze di sport diverse, un ex calciatore che ha anche corso in bicicletta, un collega con 15 anni di arti marziali alle spalle a cui facciamo i complimenti, un ciclista puro, un ex giocatore ed arbitro di pallamano, un ex rugbista che nella circostanza (per fortuna sua) non ha rivolto domande, ed uno che di sport ne ha praticati diversi, ma unicamente per passione e con scarsi risultati. Assenti chi di solito si occupa della cronaca del match, una volta terminato difficilmente si fermano per le interviste.

Forse le domande tecniche Umberto Casellato è meglio che se le faccia da solo, perchè attaccare pubblicamente in quella maniera un giocatore che ha conquistato lo scudetto con il volto ricoperto di sangue come Jacques Momberg, pone altre domande a cui è meglio non dare risposte. Qualche settimana prima avrebbe dovuto farlo con altro suo atleta, a campi invertiti il derby è stato segnato da un cartellino giallo ben più “plateale”, a cui è seguito un siparietto poco edificante. Quando saltano i nervi è difficile per tutti (anche per i giornalisti), comprendiamo lo sfogo, ma se fosse stato in un bar del centro sarebbe stato diverso, purtroppo era un evento pubblico. Prima di lui i precedenti ci sono, ma non di queste dimensioni. Di Umberto Casellato tecnico ne abbiamo sempre apprezzato le idee di gioco, la voglia di rischiare, questa volta non è stato possibile sottolineare i progressi, nonostante una coperta sempre corta e gli inevitabili problemi in avvio di stagione per le note vicende con il suo predecessore.

Piani di gioco, moduli con mini unit, schema 2-4-2, al tifoso - lettore medio interessano ben poco, discorso diverso per il vero appassionato o un ex giocatore che non ha certo bisogno delle nostre domande per comprendere come gioca una squadra.

Visto che i giornalisti non li sanno capire e distinguere, Casellato dovrebbe spiegare meglio come mai questi fantomatici piani di gioco, così attentamente studiati e preparati, a Padova non hanno prodotto lo straccio di un punto e che con il Mogliano e con il Valorugby Reggio la FemiCz ha vinto grazie a un paio di mete fortunose (pallone perso da Odiete che carambola sul piede di Majstorovic contro i trevigiani e lo stesso Odiete che a Reggio segna dopo aver raccolto il pallone finito sul palo dopo un penalty di Mantelli) e a marcature realizzate da rolling maul, strategia che i rossoblù attuano da tempo (con il duo Frati - De Rossi si segnavano mete a grappoli), ben prima dell’arrivo dell’attuale tecnico.

Puntuale come sempre da viale Alfieri arrivano le statistiche che raccontano di un 34-34 frutto di sette pagine e di una virgola importante: “cinque piazzati realizzati la percentuale dei calci ai pali è del 87% a fronte del 100% messo a segno dal Petrarca grazie a quattro trasformazioni, un piazzato e un drop. Tre le mete segnate dai rossoblù, una in meno rispetto a quelle degli avversari. Positiva la prova del pack dei Bersaglieri con cinque mischie vinte e nessuna persa, quelle degli avversari sono state sei vinte e due perse. In fase di miglioramento la rimessa laterale rossoblù con 9 touche vinte e due perse, a fronte dell’ottima prova del Petrarca che ne ha vinte 17. Rovigo è stato però più disciplinato degli avversari, con quattro penalità nel primo tempo e cinque nel secondo: due in meno rispetto a quelle del Petrarca. Purtroppo tra quelle dei Bersaglieri c’è un cartellino giallo che pesa come un macigno, ma un conto è una testata in faccia a gioco fermo, un discorso diverso è un fallo di antigioco.

60 i placcaggi effettivi messi in atto dai Bersaglieri, con Majstorovic in testa alla Top3 dei placcato con 10 placcaggi, seguito da Angelini con 8 e Lubian con 7. Capitan Ferro è invece sul gradino più alto del podio per quanto riguarda l’attacco dei portatori di palla (9), seguito da Canali e Rossi (4). La coppia Cicchinelli-Lubian si divide il primo posto della Top3 della pulizia sui punti d’incontro con 8 pulizie effettuate, seguita da Canali-Cadorini con 6 e da Vian con 5.

Buone notizie dall’infermeria rossoblù: per la partita di domenica 28 ottobre al “Battaglini” contro la Toscana Aeroporti I Medicei, tornerà a disposizione Joe Van Niekerk. Continua il recupero di Diego Antl, Piero Dominguez e Nicola Pomaro che è stato operato la scorsa settimana alla caviglia destra, mentre per Francesco Modena è previsto l’intervento chirurgico al ginocchio la prossima settimana”.

Giorgio Achilli