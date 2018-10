Azioni Ascopiave, zitti zitti, primo passo formale per la vendita

ROVIGO - La notizia era stata anticipata ( LEGGI ARTICOLO ) e, già nella giornata di mercoledì 17 ottobre il primo passo verso la vendita., ma, la riforma della tassazione sugli utili derivanti dalle speculazioni in Borsa, prevede una tassazione sulle plusvalenze maturate, che diventerà ancora più pesante a partire dal 1° gennaio 2019., ma non è chiaro se sia una attenzione al risparmio, per non pagare “tasse inutili per Roma ladrona” tanto per rimanere in tema da camicia verde, oppure se la scadenza della disponibilità sia per poterli spendere subito entro l’anno, magari per pagare il residuo del mutuo contratto da Veneto nuoto per il polo natatorio (LEGGI ARTICOLO) L’anticipazione, che sulle prime era stata tacciata come una boutade, ma per la quale si è scatenata una caccia alle streghe nei confronti di chi, dalla maggioranza, ha fatto uscire la notizia della volontà di “fare cassa” per fare finalmente qualcosa in maniera semplice, con il portafogli gonfio, è da oggi drammatica realtà per una amministrazione che non sa più da che parte girare la testa.Per girare il coltello nella piaga della frattura con il primo cittadino, nella partita relativa proprio alle piscine, “è un errore in quantoindicate”.