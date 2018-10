Tumbo stringe i denti e riesce a portare a casa una preziosa e sofferta vittoria che smuove la classifica.

SOSSANO (VI) - Al terzo tentativo Tumbo non fallisce e, espugnando il Palasport di Sossano, porta a casa i primi tre storici punti di questa sua prima esperienza in Fifc. Tuttavia, la giovanissima formazione vicentina ha lottato con ardore rendendo la vittoria delle rodigine molto sofferta.

La formazione rodigina, viste le indisponibilità di Santin, Penzo e Golebiowska, e guidate in panchina da Mister Iacono a causa della squalifica di Mister Mazzocco, scendeva in campo con Turrin tra i pali, capitan Casati in difesa, Cucuzza e Casati Corinne sugli esterni e Simoni in attacco.

Dopo pochi minuti, il quintetto di casa approfitta di una sbavatura della difesa rodigina e passa subito in vantaggio (1-0). Tumbo reagisce immediatamente e più volte va vicino al gol del pareggio, ma l’imprecisione delle attaccanti giallonere e un paio di prodezze del portiere di casa Corra fanno sì che si vada all’intervallo sull’1-0.

Andando alla cronaca della seconda frazione di gioco, la formazione rodigina aumenta la frequenza delle rotazioni e continua ad essere pericolosa ma il punteggio non cambia. Intorno al 10’ ecco la scossa delle ospiti guidata dall’esperienza del duo Casati-Piemontese, e in pochi minuti ribaltano il punteggio prima con un’azione di contropiede e poi con un tiro di punizione dal limite sempre della stessa Piemontese.

La partita cresce di intensità e di vigore agonistico e Tumbo raggiunge subito il bonus dei 5 falli. Intorno al 16’ il sesto fallo porta la squadra di casa alla ghiotta occasione del tiro libero che veniva neutralizzato da Turrin. Passano pochi minuti, e il direttore di gara accorda al quintetto vicentino un penalty: Basso non sbaglia e la situazione ritorna in parità (2-2). Tumbo non demorde e risponde immediatamente con Piemontese che approfitta di una respinta corta del portiere e con il più classico dei tap-in realizza la tripletta personale. Nonostante un altro tiro libero in pieno recupero, parato questa volta da Rezzi, Tumbo stringe i denti e riesce a portare a casa una preziosa e sofferta vittoria che smuove la classifica.

La quarta giornata di campionato vedrà Tumbo sfidare il Futsal Breganze domenica 21 ottobre alle ore 18 presso il palazzetto dello sport di Villadose.

A.S.D. NOVENTA C5– TUMBO 2-3

A.S.D. NOVENTA C5:

Corra, Primolan, Bressan, Rinaldi, Zanin, Basso, Mantoan, Mussolin, Borgato, Trevisan (c), Arsego, Mutta.

All. Maso.

TUMBO:

Rezzi, Turrin, Moro, Casati R.(c), Cucuzza, Luccato, Raise, Piemontese, Simoni, Casati C.

All. Iacono.

Marcatori: Borgato (N), Basso (N); Piemontese (3) (T).

Classifica Serie C femminile

Psi Padova Sport 7

Sanve Mille 7

Italgirls Breganze C5 7

United Futsal Rossano Fcd 6

C5 femminile Ponte 6

Valpo Futsal 6

Calcio Montegrotto T. 4

Posso Asd 4

Sport Project 3

Tumbo 3

Monticano C5 3

Montecchio Futsal Team 3

Città di Thiene 1

Noventa calcio A5 0