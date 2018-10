Allarme personale sanità, per i sindacati c’è rischio paralisi

La meritata pensione c’è, peccato che non ci siano i concorsi per i sostituiti. Lo spettro della privatizzazione di alcuni servizi essenziali spaventa la Cgil



ROVIGO - Quasi 8.500 pensionamenti nelle Funzioni locali e Aziende Ulss del Veneto previsti da febbraio 2019, data in cui dovrebbe entrare in vigore la riforma delle pensioni che prevede l’uscita a quota 100 e che rischia di falcidiare i servizi ai cittadini.

“Come Cgil – dichiara Daniele Giordano, Segretario generale - abbiamo sempre chiesto una radicale riforma della Legge Fornero ma allo stesso modo abbiamo rivendicato un chiaro piano di assunzioni che sostituisse le eventuali uscite e andasse a rafforzare i servizi in sofferenza.

Secondo i dati ci troviamo di fronte ad un quadro di possibili uscite che non farà altro che mettere in ginocchio i servizi, perché non vi è alcuna programmazione delle uscite ed in molti enti si rischia la vera e propria chiusura dei servizi”.

In considerazione del fatto che da febbraio 2019 dovrebbe entrare in vigore la possibile riforma, dovrebbero già essere in corso le procedure per svolgere i concorsi in modo da assumere il personale in tempi utili per gestire le uscite.

“Di tutto questo non c’è traccia e non risulta che vi sia una chiara programmazione in merito, senza contare che il personale che dovrebbe essere assunto avrà bisogno di completare il proprio percorso formativo e di affiancamento al fine di garantire la continuità dei servizi.

Risulta evidente l’emergenza che da tempo denunciamo in sanità. Secondo la nostra elaborazione sui dati del conto annuale in veneto usciranno circa 2.400 lavoratori del comparto, (sanitari, tecnici e amministrativi) e 1.330 medici”.

“Una vera e propria emorragia che si carica alle già difficili condizioni di lavoro nella sanità dove gli operatori sono allo stremo e le ferie non vengono garantite.

In particolare anche i dati sugli enti locali delle diverse province fanno emergere un quadro complessivo di un calo di circa il 15% che non è in alcun modo sostenibile senza un intervento immediato.

Non vorremmo che si usasse l’uscita di una parte consistente del personale per privatizzare i servizi come in parte sta già avvenendo in sanità per la carenze di medici o infermieri.

Come Cgil – conclude Giordano - chiediamo alle Istituzioni del nostro territorio ed in particolar modo a Regione e Anci di aprire subito un confronto che metta al centro i fabbisogni di personale e gli strumenti per rilanciare i nostri servizi evitando che questa riforma diventi uno strumento per ridurre il perimetro pubblico dei servizi pubblici”.