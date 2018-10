Il sindaco: "Le quote Ascopiave non si venderanno"

Il sindaco Massimo Bergamin sta cercando di risolvere la trattativa l’ingiunzione di pagamento di Unipol per oltre 6milioni e 340mila euro ma non è ancora dato sapere in che modalità. Il primo cittadino assicura che la vendita delle azioni di Ascopiave non c’entra nulla anche perché “l’orientamento è quello di mantenere l’attuale pacchetto di azioni”



ROVIGO - Si dice fiducioso il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin per la trattativa che sta portando avanti dopo l’ingiunzione di pagamento di Unipol per oltre 6milioni e 340mila euro (LEGGI ARTICOLO).

“Un decreto che ci aspettavamo - afferma - tutte le parti coinvolte sanno che l’amministrazione comunale da settembre-ottobre 2017 è pronta, ha già postato tutte le cifre per superare la lite, noi non siamo in fase di fallimento o di default ed è giusto che la cittadinanza ne sia a conoscenza. Si tratta però di un percorso che non dipende solo da noi, ma ci sono anche altri interlocutori in questo caso i due curatori, Brizzolari e Ferro”. Il fallimento di Veneto nuoto non è banale per Palazzo Nodari, come non è mai stata l’intera vicenda legata al project del polo natatorio, sempre col timore, a causa della clausola di subentro al posto della società in caso di insolvenza, di dover sborsare milionate di euro dei cittadini rodigini.

Il percorso della trattativa che il Comune sta portando avanti non è ancora dato saperlo, l’avvocato del Comune, Ferruccio Lembo, presente anche lui all’incontro con Unipol, infatti afferma come “il nuovo interlocutore sia il curatore fallimentare, per cui bisogna approfondire le varie questioni e l’ipotesi conciliativa”.

Tra le varie ipotesi potrebbe esserci quella della rateizzazione, l’ “aiuto” di Padova Nuoto, che però non sembra partecipare a questa ipotesi conciliativa, o la vendita delle azioni di Ascopiave anche se il sindaco afferma che “non c’entra nulla rispetto a questa vicenda” ed assicura che “entro fine anno la volontà Comune è quella di chiudere il tutto”.

Ritornando sul tema cessione quote Ascopiave il primo cittadino conclude: “Non è nel nostro programma politico ma è stato oggetto di confronto di maggioranza ed il buon padre di famiglia ascolta tutti, fa un giro di consultazioni e mi sembra evidente che l’orientamento è quello di mantenere l’attuale pacchetto di azioni”.