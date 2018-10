L’unione fa la forza anche in acqua

L'accordo è sorto sia per il desiderio di portare aiuto ad una società che si trovava in un momento di difficoltà, società con cui si hanno da sempre rapporti di collaborazione e di amicizia, sia per l'opportunità di rendere la squadra agonistica di Amatori Nuoto più competitiva a livello regionale e nazionale sia nelle gare individuali che di staffetta.

OCCHIOBELLO (RO) - Importanti novità in casa Amatori Nuoto per la stagione agonistica 2018-2019. Tutti gli atleti che la scorsa stagione hanno gareggiato per la società Occhiobello Nuoto da novembre affronteranno le competizioni agonistiche "con la maglia" della società monselicense.

Grazie agli accordi raggiunti tra il presidente Marco Canova e la società Nuova Sportiva srl gestore della piscina al confine tra Veneto ed Emilia Romagna, i ragazzi di Occhiobello continueranno ad allenarsi nell'impianto rodigino ma gareggeranno sotto i colori di Amatori Nuoto, seguiti dai loro tecnici Christian, Andrea ed Ambra, assorbiti nello staff della società di via Carrubbio.

In questo momento tra settore agonistico e propaganda Amatori Nuoto può contare un numero di atleti di 188 unità, cifra davvero ragguardevole che va ad aggiungersi ai circa 1500 tesserati che svolgono attività non agonistica almeno una volta alla settimana nella struttura monselicense. Numeri veramente importanti.