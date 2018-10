BASKET PROMOZIONE ROVIGO Il Cipriani in trasferta per la seconda giornata, venerdì 12 ottobre i rossoblù saranno a Noventa Padovana

Per la cronaca, risultato finale 20-90 sancito con il fischio finale dell'arbitro Achraf Louahi. Gioia immensa per tutte le ragazze del Baseka Badia.

Ha superato brillantemente la prova la colombiana Luna Yara Marquez e la lunga Amy Baraldo. Grandissima soddisfazione per la moldava Eleonora Damian, che più di tutte ha creduto in questa squadra e che ne è di diritto il capitano

Il cambiamento di allenatori, una maggiore maturità, la consapevolezza della panchina lunga, hanno permesso alle atlete del nuovo sodalizio di ottenere un risultato insperato. Sono scese in campo con una gran voglia di dimostrare di poter gareggiare alla pari con qualsiasi squadra della Regione. Per qualcuna di loro è stato il vero debutto davanti ad un numeroso e calorosissimo pubblico, composto da genitori, fratelli e tanti compagni di scuola o di sport.

Le ragazze della Città Murata hanno iniziato da poco la loro attività cestistica. Le ragazze del Baseka avevano già partecipato lo scorso anno ad un difficile campionato Under 15 Fip., mentre le gialloblù badiesi si erano qualificate al secondo posto nel campionato Under 15 misto Uisp.

BASKET FEMMINILE UNDER 16 Il Baseka Badia vince facile a Montagnana, domenica prossima, alle 11.00, nuova amichevole a Bagnolo di Po contro il Monselice Ragazze in crescita