Venti ragazzi polesani in cerca di un futuro in casa 

PORTO VIRO (RO) - Sabato 13 ottobre si è conclusa la nona edizione del Rotary youth leadership award (Ryla) junior dal titolo “, organizzata dal Rotary Club Porto Viro – Delta in collaborazione con le scuole superiori secondarie del nostro territorio e con l’Ostello Amolara di Adria, presso la cui struttura si è tenuto il seminario.Il Ryla Junior è un seminario, della durata di tre giorni, riservato ai giovani che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori del Delta del Po. Scopo del seminario è quello di proporre ai giovani, che l’anno prossimo si diplomeranno, lamettendone in evidenza le potenzialità sotto diversi profili, siano essi produttivi, ambientali e sociali, in maniera da sviluppare nei giovani la coscienza di appartenere a una comunità che offre loro un patrimonio da valorizzare e nel quale realizzare le proprie aspirazioni. Tutto ciò rifacendosi a quel tessuto di valori e di etica professionale sui quali si fonda l’esperienza rotariana.I ragazzi che hanno partecipato sono:del liceo linguistico di Adria;del liceo scienze Umane di Adria;del liceo scientifico di Adriadel liceo scienze applicate di Adria;del Itg Maddalena di Adria;del Colombo Porto Viro;del Colombo Porto Tolle;del Colombo Adria;dell’Ipsaar Cipriani di Adria.Responsabile del seminario, e socio del club organizzatore, il noto avvocato adrieseil quale, assieme alla moglie, Luisa Carpenedo, alla presidente del club Maria Chiara Paparella e a molti soci che hanno dato la propria disponibilità, ha condotto i 20 ragazzi partecipanti, provenienti da tutti gli istituti superiori del Delta del Po, in un impegnativo percorso predisposto per far conoscere loro le importanti realtà locali. Il seminario era improntato suSono state visitate le seguenti aziende: Mater Biotech di Bottrighe, facente parte della Novamont, azienda leader a livello mondiale nel settore delle bioplastiche, la Cartiera del Polesine, altra importante realtà produttiva del territorio specializzata nella produzione di carta proveniente interamente dalla filiera della carta riciclata e l’isola di Albarella, importante realtà turistica locale.Presso la sede del seminario invece si sono susseguiti in qualità di relatori: Andrea Pascucci, presidente gruppo Giovani di Unindustria Rovigo, Maria Chiara Paparella, dirigente presso la Ulss 5 Polesana e Cristiano Curri, Ad di Planet Media Srl ed editore di Delta Radio e di “Al termine di ogni giornata la socia Elena Capovilla, psicoterapeuta, ha coinvolto i ragazzi in una seduta formativa su: “Al termine della prima giornata di lavori i partecipanti, durante la cena conviviale, hanno conosciuto i soci del Rotary club di Porto Viro – Delta Po. Ospite d’eccezione della serata il ragazzo proveniente da Taiwan e Taipei, ospite del socio Davide Ferrari, impegnato in un altro importante progetto del club e riguardante lo scambio di giovani con lo scopo di insegnare le lingue straniere e le diverse metodologie di studio.Infatti rientra in un progetto di scambio dove il figlio dei Ferrari si è recato per dieci mesi in Giappone e nel contempo loro ospitano per lo stesso periodo un ragazzo proveniente da altra nazione.Responsabile del progetto la socia Elena Scantamburlo. Temi ricorrenti in tutti i temi affrontati sono stati: la conoscenza delle lingue straniere, la predisposizione ai cambiamenti continui e sempre più rapidi, la curiosità. Alla fine della terza giornata di lavori, tutte comunque molto impegnative, dopo i saluti di rito, la consegna degli attestati di partecipazione e di un piccolo ricordo da parte del Rotary, tutti i partecipanti e i loro genitori, invitati per l’occasione, si sono incontrati per i saluti e per scambiarsi pareri su quanto fatto durante il seminario davanti ad un ricco buffet messo a disposizione da Paolo Bordin, titolare dell’Ostello Amolara.