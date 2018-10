Domenica della verità per un ulteriore salto di qualità

La formazione granata affronta una corazzata, il tecnico Michele Florindo: “Il Campodarsego è una squadra davvero molto forte, con giocatori molto talentuosi e per cercare di vincere questa partita dovremo applicare il nostro gioco spingendo sulle fasce.”

Gianluca Zattarin tecnico del Delta Porto Tolle: “Dobbiamo dare continuità alle nostre gare, e contro il Cjarlins sarà una partita molto dura perché hanno buoni giocatori tra cui Kabine che è molto esperto, ma dovremmo cercare di dare il massimo.”



ADRIA - PORTO TOLLE (Ro) - Esame di maturità per le formazioni polesane impegnate nel campionato nazionale di Serie D contro avversarie molto insidiose, che metteranno sotto sforzo, le compagini del territorio, per provare ad ostacolare le squadre rodigine.

L’Adriese incontra in trasferta allo stadio Gabbiano il Campodarsego, quarto in classifica, a quota 9, che durante la settimana ha cambiato allenatore. Sulla panchina dei biancorossi patavini infatti è tornato Antonio Andreucci, dopo l’addio di Antonio Paganin e cercherà subito di ostacolare gli etruschi. Il tecnico del club granata Michele Florindo, pronto allo scontro, alla viglia del match, contro un’antagonista di notevole spessore, commenta: “Il Campodarsego è una squadra davvero molto forte, con giocatori molto talentuosi e per cercare di vincere questa partita dovremo applicare il nostro gioco spingendo sulle fasce provando a segnare nei momenti decisivi.” L’undici del patron Scantamburlo presenta la stessa formazione, col trittico avanzato invariato, composto dal trio delle meraviglie Santi, Marangon, Aliù, pronto a scardinare la difesa avversaria appena si presenterà l’occasione. Michele Florindo, comunque, anche se dovesse ottenere un risultato utile, registrando l’ennesimo successo, non avanza l’ipotesi su un’eventuale ipoteca del torneo, rimanendo reale fino all’ultimo: “Qualora dovessimo ottenere un risultato positivo contro il Campodarsego, non avremmo vinto assolutamente il campionato, mancano ancora troppe giornate alla fine, e quest’ipotesi potremmo considerarla soltanto successivamente da marzo in poi.” Incontro affidato al sig. Andrea Calzavara di Varese, coadiuvato dagli assistenti Simone Corradini di Basso Friuli e Ludwig Raus di Brescia.

Il Delta Porto Tolle invece, dopo il successo ottenuto nel precedente turno contro il Trento di Luciano De Paola, affronta fuori dalle mura amiche dell’Umberto Cavallari, i friulani del Cjarlins Muzane, che hanno pareggiato contro la Virtus Bolzano. L’obiettivo dei biancazzurri sarà quello di proseguire sull’onda dell’ultimo trionfo, per allungare la serie e la striscia di risultati utili consecutivi. Il coach Gianluca Zattarin prima dell’impegno contro gli udinesi commenta: “Dobbiamo dare continuità alle nostre gare, e domenica dobbiamo cercare di ripetere la prestazione fatta contro il Trento. Abbiamo ancora molti giocatori che non sono in condizione, ma la squadra sta crescendo e migliorando sotto l’aspetto della forma fisica. Contro il Cjarlins sarà una partita molto dura perché hanno buoni giocatori tra cui Kabine che è molto esperto, ma dovremmo cercare di dare il massimo.” Arbitro il sig. Marco Peletti di Crema, mentre i giudici di linea saranno Riccardo Marra di Milano e Vittorio Consonni di Treviglio. Inizio delle sfida fissato per le ore 15, domenica 21 ottobre, allo stadio Della Ricca di Muzzana del Turgnano.

Andrea Rizzatello

Prossima Giornata Sesto Turno

Campionato Nazionale Serie D Girone C

Domenica 21 ottobre 2018 ore 15

Belluno - Union Feltre

Campodarsego - Adriese

Cartigliano - Chions

Cjarlins - Delta Porto Tolle

Montebelluna - Clodiense

Sandonà - Virtus Bolzano

St. Georgen - Arzignano Valchiampo

Tamai - Levico

Trento - Este

Classifica: Adriese 13, Este 11, Virtus Bolzano 10, Chions 9, Campodarsego 8, Arzignano 8, Cjarlins 7, Union Feltre 7, Levico 6, Cartigliano 6, Sandonà 6, St Georgen 6, Montebelluna 6, Delta Porto Tolle 6, Tamai 5, Clodiense Chioggia 4, Belluno 2, Trento 1.