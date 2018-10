Il grido di dolore in piazza Merlin

Il dolore, la rabbia, la preoccupazione vogliono condividerli con tutti i cittadini che in questi giorni si recheranno in centro per la fiera, i proprietari del chiosco di piazza Merlin non accettano che ora si trova ricoperto di cartelloni dove viene raccontata la loro verità



ROVIGO - Chiosco di piazza Merlin tappezzato di cartelloni in occasione della fiera. I proprietari delle struttura hanno deciso di rendere pubblico il loro disagio durante uno degli eventi più importanti per la città capoluogo con l’obiettivo di smuovere le coscienze dei tanti cittadini che nei quattro giorni di fiera si troveranno a passeggiare trovando la struttura completamente chiusa. Il chiosco lo conoscono tutti a Rovigo, tutti hanno visto in questi anni Daniele Zago e la moglie lavorare e servire ai tavoli del bar che permetteva un ristoro e un momento di relax davanti alla fontana della città, in un bel mix di ombra e verde, al limitare della mura storiche.

Gli ultimi due cartelli di martedì 16 ottobre rivolti principalmente all’assessore Luigi Paulon ed al presidente del consiglio comunale Paolo Avezzù (LEGGI ARTICOLO) hanno portato ad una denuncia nei confronti di Zago che invece di rimuoverli rincara la dose, appendendo altri cartelloni. Un’opera monumentale che occupa ben 12 vetrina portando a conoscenza la sua verità sulla questione, in parte in italiano in parte in veneto, usando sapientemente il rosso nei passaggi più significativi.

“E’ giusto e utile che sappiate tutti quello che hanno causato questi individui” scrivono, rivolgendosi all’amministrazione comunale della città, sentendosi “violentati" dopo 20 anni di attività.

A giugno il chiosco ha dovuto chiudere le serrande perché il Comune non ha voluto rinnovare la concessione adducendo la motivazione che la struttura andava smantellata perché non a norma. Dopo di che l’amministrazione ha fatto dietrofront: “Il chiosco può rimanere lì ma ridimensionato” e siamo a luglio 2018 (LEGGI ARTICOLO).

Poi arriviamo ai primi di ottobre durante la riunione di maggioranza in Comune si è proprio discusso del futuro della struttura e sembra che sia stata interpellata anche la Soprintendenza che avrebbe indicato per una demolizione ed eventualmente per una ricostruzione successiva, ma con un ridimensionamento della struttura (LEGGI ARTICOLO). C’è da dire che questa cosa appare proprio strana dal momento che la soprintendente Gianna Guadini il 15 marzo 2013 autorizzava il ridimensionamento del chiosco (senza demolizione dunque) secondo il progetto protocollato dal progettista rodigino Luigi Fariello Barbato il 20 dicembre 2012, progetto che non ottenne mai però il parere positivo della giunta rodigina. Certo i tempi sono ampiamente scaduti rispetto a quella autorizzazione, ma se il ridimensionamento del chiosco era possibile senza demolizione allora perché mai la demolizione oggi dovrebbe essere necessaria in caso di riduzione dei volumi dei chiosco? Sembra un bel controsenso. E anche ben costoso.

Il chiosco, in data 22 agosto 2002, aveva ricevuto l’ordine di demolizione con la notifica da parte del ministero per i Beni Culturali ed Ambientali indirizzata a Zago, titolare di una delle due ditte contro il quale era stato avviato un ricorso al Tar del Lazio. Daniele Zago aspettò fiduciosamente la sentenza del Tar che gli diede ragione il 31 luglio 2013. L’amministrazione comunale di Rovigo dunque ha aspettato fino alla scadenza della concessione per non rinnovargliela più. Zago infatti nei suoi scritti parla di “ripicche”.

“E' vostra l’idea del progetto, dai materiali alla forma, misure e ubicazione, ed è vostra colpa non aver tutelato umanamente gente onesta e lavoratori” scrive Zago nei manifesti attaccati al suo chiosco riferendosi all’amministrazione comunale.

“Come posso non provare rabbia, dolore, disgusto, delusione, odio e tanto altro nei confronti delle persone responsabili? - scrive in un altro cartello - Tre mesi sono passati della scadenza del contratto ma niente si è concluso meglio non hanno concluso, dopo minacce pubbliche e private di demolizione, ruspe per fare parcheggi obbligatori”.