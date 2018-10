Sbloccati 150mila per asfalti 

CEREGNANO (RO) -. E’ la cifra che il Comune di Ceregnano, guidato dal sindaco Ivan Dall’Ara, ha a disposizione con lo sblocco dall’avanzo di amministrazione. Questo perché la ragioneria dello Stato, con la circolare del 3 ottobre, ha modificato i criteri per la definizione del saldo di finanza pubblica, considerando tra le entrate anche l’avanzo se destinato ad investimenti.“Avevo inviato qualche tempo fa una nota al presidente del consiglio Conte e ai ministri Tria e Vedova suggerendo come poter liberare il 10-15 % delle risorse vincolate dal Patto di stabilità dei Comuni Italiani per risolvere il problema delle buche e della viabilità. - scrive Dall’Ara - Una provocazione dubitando da subito che nessuno dei tre avrebbe risposto come in effetti è stato”.“Per fortuna ci ha pensato lain sostanza che possano essere utilizzati per garantire il pareggio dei loro bilanci. Sino al 3 ottobre però dette indicazioni non erano state recepite nell’ordinamento contabile e sostanzialmente gli avanzi di amministrazione dei Comuni, in alcuni casi molto elevati, continuavano a poter essere utilizzati per gli investimenti solo in misura limitata, ciò al fine del rispetto del pareggio di bilancio ex patto di stabilità meglio definito nel nuovo gergo nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale”.In Veneto da indagini e questionari elaborati da Anci Veneto, si stima sia quasi un miliardo di euro da investire entro fine anno, il valore complessivo degli avanzi dei Comuni Veneti, pari ad un incremento del Pil regionale dello 0,5% – 0,7%, corrispondente a oltre 13.000 unità di lavoro.Poi fortunatamente per i comuni la decisione della ragioneria dello Stato: “Per ora questa novità vale per il solo 2018, ma si spera possa entrare a regime dal 2019”.