Halloween si festeggia all’autodromo con Hashtag music festival 

Il più grande Halloween d’Italia è all’Autodromo di Adria con l’Hashtag Music Festival che ha pensato di fare una super festa in 40.000 metri quadri di struttura a disposizione, sette ore di musica, cinque Dj resident, due ospiti internazionali: MamboLosco e Angemi. Navetta gratuita per i comuni vicini sia all’andata che al ritorno



ADRIA (RO) - L’autodromo di Adria ospiterà la festa più mostruosa dell’anno. Succederà, per la prima volta aperta al pubblico, nella serata del 31 ottobre con l’Hashtag Music Festival, che con il suo format curato ed accattivante da qualche anno attrae il pubblico giovane del Veneto.

Inizia con questo evento la collaborazione tra Adria International Raceway – Autodromo di Adria e Give Emotions, agenzia e titolare del marchio Hashtag Music Festival e di altri format musicali. Da qui infatti comincia una stagione di grandi eventi di pubblico all’Autodromo di Adria, già leader in Italia nell’attività motoristica nazionale ed internazionale.

Hashtag Music Festival si rivolge al pubblico giovane, con Dj set a cura di artisti e performer di fama nazionale, guest star d’eccezione, uno spettacolo realizzato da ballerini professionisti, coreografie di grande impatto ed effetti speciali. Sull’imponente palco si sussegue la musica dei dj, in un crescendo di ritmo e di coreografie, per coinvolgere il pubblico nei più grandi eventi di musica elettronica del Veneto.

Numeri da capogiro per questo Halloween, che si candida per il primato quale evento più grande d’Italia. 40.000 metri quadri a disposizione, sette ore di musica, cinque Dj resident, due ospiti internazionali.

Se da un lato c’è la particolarità della location, dall’altra c’è la scelta degli organizzatori di seguire i gusti musicali più in auge nei giovani, con due guest star ai vertici delle classiche musicali del loro genere.

A scaldare la serata infatti ci sarà l’attesissima esibizione live di MamboLosco, tra i più importanti rappresentanti della musica trap in Italia. Forte dei suoi successi, sempre ai vertici delle classifiche nazionali, MamboLosco canterà per il pubblico di Hmf – Halloween at Autodrome.

Nel susseguirsi di dj resident, coreografie ed effetti speciali, un altro grande artista solcherà il palco di Hmf: Angemi, il giovane prodigio della musica Edm, in assoluto il secondo italiano ed il più giovane ad essersi esibito con un set completo al Tomorrowland Mainstage.

Moltissimi i servizi offerti durante la serata, dal food & beverage ed il parcheggio interni, fino alla possibilità esclusiva di utilizzare la Sala Simulatori interna al paddock.

Gli organizzatori hanno riposto un occhio attento e particolare a tutti gli aspetti legati alla sicurezza durante l’evento, con personale specializzato e molte misure di sicurezza adottate per assicurare a tutti un sano divertimento.

Importante la collaborazione stretta con l’Ulss 5 Polesana dipartimento per le dipendenze, l’associazione Nhal e la cooperativa Titoli Minori, attuatori del Progetto Stf, grazie al quale i giovani potranno trovare informazione ed assistenza in merito al loro tasso alcolico, oltre a fornire una navetta gratuita che collegherà i Comuni della zona, per assicurare un arrivo all’evento ed un ritorno a casa in tutta sicurezza.

Del resto, così come viene garantita sempre la massima sicurezza in pista ed all’interno dell’Autodromo, così anche negli eventi musicali gli organizzatori hanno voluto aderire a questo importante servizio volto a garantire la sicurezza del giovane pubblico.