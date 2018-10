Miglior attrice la studentessa del cast del liceo Celio

ROVIGO - Il Celio Roccati conferma il proprio talento anche teatrale e ottienela rassegna che la Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) regionale riservata ai laboratori teatrali delle scuole superiori del Veneto, in collaborazione con l’associazione teatrale “Città di Vicenza”.Per la finale che è stata disputata da otto formazioni al Farinelli di Este, il gruppo del Celio Roccati è stato selezionato con “Processo a Gesù”, dal testo di Diego Fabbri per la regia di Geremia Cocozza. Il lavoro ha impegnato i licei Artistico, Linguistico e delle Scienze Umane.città che grazie alla collaborazione del Comune ha ospitato questa edizione del concorso, svolto in sinergia con il festival “Teatrando”, promosso dal Vicariato di Este con il patrocinio del Miur-Usr. Alla cerimonia, condotta dal presidente di Fita Veneto Mauro Dalla Villa, hanno partecipato tra gli altri il vicepresidente nazionale Fita Aldo Zordan e Manuelita Masia in rappresentanza di “Teatrando”.La serata ha visto anche l’esibizione fuori concorso del laboratorio vincitore nel 2017: quello dell’Itis “Rossi” di Vicenza, per l’occasione di scena con “Taboo – Giochi di ruolo e di potere”, liberamente tratto da “Le serve” di Jean Genet.