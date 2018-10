Studiare all’estero per vedere il mondo da nuove prospettive

Protagonisti dell'incontro saranno anche alcuni ragazzi appena rientrati dal loro periodo di studio all’estero che attraverso il proprio racconto spiegheranno che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con un’altra cultura

ROVIGO - I volontari di Intercultura hanno organizzato un incontro informativo aperto a tutti gli studenti e le famiglie interessate. Quali sono le ragioni che spingono oggi così tanti studenti delle scuole superiori a trascorrere un periodo di studi in un altro Paese? Si parte per conoscere una nuova realtà, per comprendere come vivono i coetanei di un altro paese, sperimentare un sistema scolastico differente, ma anche per imparare a cavarsela da soli, imparare una nuova lingua e si torna con la consapevolezza di essere cresciuti e maturati e la capacità di vedere il mondo da nuove prospettive. E’ questo che emerge alla recente ricerca Ipsos presentata l’11 ottobre a Milano e pubblicata nell’ “Osservatorio sull’Internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca”, dove si legge inoltre che sono soprattutto le ragazze a partire, un 62% contro il 38% dei coetanei maschi. Dalla ricerca emerge che le ragazze sono più disponibili a sperimentare, a misurarsi con la propria autostima, per loro è una scelta esistenziale, mentre i ragazzi guardano maggiormente ai possibili benefici per la carriera, la loro è una scelta più strumentale.

Per cogliere le opportunità e saperne di più l'appuntamento è per le ore 20.45 di giovedì 25 ottobre presso la sala della Gran Guardia in Via Cavour 1 a Rovigo, dove sarà possibile ricevere informazioni e suggerimenti utili sul concorso: le destinazioni disponibili, come richiedere una borsa di studio, l’ospitalità in famiglia, la scuola all’estero e il coordinamento con i docenti in Italia. Protagonisti dell'incontro saranno anche alcuni ragazzi appena rientrati dal loro periodo di studio all’estero che attraverso il proprio racconto spiegheranno che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con un’altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali vissuti con nuovi amici provenienti da tutto il mondo.

Con Intercultura, partire per un anno, un semestre o un periodo più breve, per vivere e studiare in uno dei 65 paesi della rete internazionale diventa alla portata di tutti, grazie alle numerose borse di studio offerte da un fondo apposito di Intercultura e dai numerosi sponsor che supportano ogni anno il suo progetto educativo: non si tratta infatti di un semplice “soggiorno studio all’estero”, ma di un percorso che garantisce ai ragazzi una preparazione adeguata all’esperienza e assistenza continua in tutte le fasi, prima, durante e al termine dell’esperienza. Tra gli sponsor anche quest’anno troviamo Fondazione Cariparo che offrirà ben 9 borse di studiocompletamente sovvenzionate agli studenti più meritevoli delle Provincie di Padova e Rovigo.

Attualmente con Intercultura sono all’estero 2.200 studenti italiani di cui i tre quarti partiti con borsa di studio totale o parziale, oltre 200 studenti in Veneto e ben 20 dalla Provincia di Rovigo, che hanno scelto destinazioni molto varie, dividendosi tra Centro e Sud America (Bolivia, Brasile, Argentina, Repubblica Dominicana e Messico), Nord America(Stati Uniti), Paesi Asiatici (India, Cina) e diverse destinazioni europee (Finlandia, Norvegia, Svezia, Belgio, Polonia, Portogallo, Danimarca).

Il bando di concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori nati prioritariamente tra il 1 luglio 2001 e il 31 agosto 2004 e le iscrizioni sono aperte fino al 10 novembre, tramite il sito www.intercultura.it .

Per maggiori informazioni sull’incontro di presentazione e sulle attività di Intercultura a Rovigo è possibile contattare Cristina Monfroni, presidente del Centro Locale: 328/4193265 - intercultura.ro@gmail.com