Che alternanza scuola - lavoro a Rotterdam!

Quattro settimane in Olanda a stretto contatto con giovani startuppers: è ciò che è successo a 14 giovani studenti dell’Iti Viola di Rovigo che hanno potuto mettere in pratica molte delle competenze apprese a scuola visitando e lavorando com le start-up locali e poi hanno potuto anche partecipare a numerose visite a musei ed aziende



ROVIGO - Sono rientrati da pochi giorni i 14 studenti dell’Iti Viola di Rovigo che, accompagnati da due docenti, hanno svolto quattro settimane di alternanza scuola-lavoro a Rotterdam, in Olanda.

Il progetto, completamente finanziato dal Fondo sociale europeo attraverso il programma operativo nazionale, ha permesso loro di essere inseriti attivamente in alcune start-up olandesi dove hanno potuto mettere in pratica molte delle competenze apprese a scuola.

Molte e diverse le attività a cui hanno partecipato: dopo la formazione intensiva iniziale su “Hands on with startup life” presso la Start-up Academy i ragazzi sono stati suddivisi in diverse start-up locali. Qui hanno lavorato fianco a fianco con giovani startuppers che stanno portando avanti la realizzazione di idee imprenditoriali più varie: dalla produzione di bio-plastiche dagli scarti dell’industria della birra alla gestione di Learning Management System per la formazione universitaria.

I ragazzi hanno potuto anche partecipare a numerose visite a musei ed aziende: dal museo della Scienza e quello di Van Gogh di Amsterdam, alla visita al porto più grande di Europa, dalla presentazione delle ultime novità del settore dei videogiochi presso il Dutch Game Garden di Utrech alla visita alla Viroclinics di Rotterdam azienda farmaceutica all’avanguardia a livello mondiale dove hanno compreso quanto complesso lavoro di ricerca c’è dietro la messa a punto di un vaccino.

“In un momento in cui la gestione delle scuole è sempre più difficile – dichiara Elisabetta Sgarbi dirigente dell’Istituto - tra reggenze e mancanza di personale amministrativo, non rinunciamo alla possibilità di offrire ai nostri studenti occasioni per mettersi alla prova confrontandosi con altre culture, certi che sia la strada giusta per crescere ed affrontare il futuro. Forte dell’esperienza acquisita negli ultimi anni grazie a progetti Erasmus e ai progetti legati alle Certificazioni linguistiche il Viola-Marchesini sta proseguendo nella sua apertura all’Europa, anche grazie ai contributi messi a disposizione attraverso i Pon”.