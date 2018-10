Loreo e Union Vis si avvicinano ai Pescatori 

La formazione biancazzurra di Resini batte 4-0 il Pontecorr, i biancorossi di Thomas Bonfante servono il poker al Cartura, la compagine gialloblu di Fabrizio Zuccarin impatta contro i rodigini

leggi l’articolo sull’Adriese

leggi l’articolo sul Delta Porto Tolle

leggi l’articolo sulla Promozione

Prosegue la marcia positiva del Loreo in campionato, che cala il poker ai patavini del Pontecorr, vincendo 4-0 grazie alle marcature di Boscolo Zemelo, Vetrano, Neodo e Nordio. La formazione biancazzurra apre le marcature al 55’, e raddoppia al 61’, mentre sigla il terzo gol al minuto 72’. Il quarto ed ultimo sigillo arriva all’80 tramite calcio di rigore trasformato dal dischetto. Il tecnico Enrico Resini, dopo il match, analizza lo scontro e valuta in maniera positiva la prova del proprio gruppo: “E’ stata una partita difficile dove all’ inizio del primo tempo abbiamo faticato mentre nella ripresa abbiamo trovato il binario giusto. Dobbiamo guardare questi punteggi e continuare su questo percorso se al termine del torneo vogliamo arrivare ai playoff, ma dobbiamo anche rimanere umili. Sono contento anche per quanto riguarda la fase difensiva ed infatti non subiamo gol da tre gare.”

Stesso punteggio per la Union Vis di Thomas Bonfante che batte 4-0 il Cartura grazie alla firme di Galassi, Princi e la doppietta di Mazzucco. I biancorossi trasformano l’1-0 al 23’, mentre due minuti più tardi arriva il 2-0. Nella ripresa invece vengono realizzate la terza e la quarta marcatura, che definitivamente l’incontro a favore dei biancorossi. Il direttore sportivo Vittorio Stocco, dopo la sfida, commenta entusiasta la prestazione dei suoi calciatori, e analizza il gioco espresso dagli altopolesani: “Siamo soddisfatti del punteggio finale, abbiamo fatto tutto bene tranne una piccola sbavatura. La classifica è giusta perché meritiamo le quattro vittorie e la squadra ha ancora margine di crescita visto le potenzialità della rosa.”

Lo Scardovari di Fabrizio Zuccarin pareggia 1-1 contro il Rovigo di Davide Pizzo: apre Sambo al 5’ per i Pescatori, ma risponde all’85’ Bisan per i biancazzurri, fermando la serie di successi conquistata nelle ultime prove dai gialloblu.

La Turchese vince 2-1 contro la Fiessese grazie a Greggio e Mazzetto, mentre non cambia la situazione della tagliolese di Gerico Milani dopo le dimissioni di Geminano Franzoso, che perde 5-2 contro la Bassa Padovana.

Andrea Rizzatello

Risultati Settimo Turno

Campionato Prima Categoria Girone D

Domenica 21 ottobre 2018 ore 15.30

AQS Borgo Veneto - Codevigo 2-1

Loreo - Pontecorr 4-0

Scardovari - Rovigo 1-1

Solesinese - Nuovo San Pietro 2-1

Stroppare - Due Stelle 1-1

Tagliolese - Bassa Padovana 2-5

Turchese - Fiessese 2-1

Union Vis - Cartura 4-0

Classifica: Scardovari 17, Stroppare 16, Loreo 14, Union Vis 13, Solesinese 13, Due Stelle 12, Rovigo 10, AQS Borgo Veneto 10, Bassa Padovana 10, Fiessese 9, Turchese 8, Pontecorr 7, Cartura 6, Codevigo 4, Tagliolese 3, Nuovo San Pietro 0.

Prossima Giornata Ottavo Turno

Campionato Prima Categoria Girone D

Domenica 28 ottobre 2018 ore 15

Bassa Padovana - Turchese

Codevigo - Cartura

Due Stelle - AQS Borgo Ven

Fiessese - Stroppare

Nuovo San Pietro - Loreo

Pontecorr - Tagliolese

Rovigo- Solesinese

Scardovari - Union Vis