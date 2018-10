Dalla ciabatta all’impasto della pizza

Il secondo appuntamento per il corso di panificatori Dal chicco al pane grazie ai fondi Ebav si è tenuto nel laboratorio artigiano del panificio Finotti di Porto Viro





PORTO VIRO (ROVIGO) - Si sono letteralmente trovati con le mani in pasta i corsisti del percorso formativo realizzato grazie ai fondi Ebav organizzato da Confartigianato Polesine. Nel laboratorio artigianale del panificio Finotti di Porto Viro si è tenuta la seconda tappa del viaggio formativo nel cuore della panificazione: “Dal chicco al pane” il progetto di Confartigianato Polesine rivolto ai panificatori della provincia di Rovigo: pizzaioli, fornai e le aziende agricole impegnate nei servizi di accoglienza come gli agriturismi.

Dopo la prima lezione teorica sulle farine nella casa delle associazioni di Adria, lunedì 22 ottobre il viaggio nel cuore della panificazione si è spostato a Porto Viro all’interno del laboratorio artigianale del panificio Finotti per la lezione pratica di panificazione: impasto, lievitazione, lavorazione e cottura del prodotto. Nel laboratorio Finotti si sono realizzati impasti per i più comuni tipi di pane, per la ciabatta, per la base delle pizze, in teglia o al forno a legna.

Il corso è condotto da Gianluca Fonsato, di Porto Tolle, autentico esperto in materia ed apprezzato consulente in arte molatoria. Il suo curriculum parla chiaro: dalla pizzeria di paese si innamora e frequenta i corsi per pizzaiolo, diventa poi panificatore in panificio, segue corsi, lavora e fa consulenze per il mulino Quaglia di Este (PD), Grassi di Parma, Padano di Ceneselli (RO) ed il mulino Terrevive di Rossano Veneto (TV) che lavora grani teneri e duri per le paste “bio”.

La finalità del corso Dal chicco al pane è quella di portare consapevolezza sull’immenso valore del grano e delle farine, dare valore ai grani coltivati in Polesine e le farine che ne conseguono, anche attraverso l’utilizzo di mulini del territorio, come il Mulino padano di Ceneselli.

I panificatori della provincia possono disporre di tutti gli elementi per panificare valorizzando la filiera agricola locale, a tutela dei prodotti del territorio, ma anche dell’ambiente, per il conseguente risparmio nei trasporti.