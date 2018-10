Due medaglie per chiudere al meglio la stagione

POLIZIA DI STATO ROVIGO Sabato di follia in via Sant’Agostino, romeno alterato dall’alcool minacciava chiunque, ha aggredito anche il personale della Questura

PORTO TOLLE (ROVIGO) Vigili del fuoco e Guardia Costiera impegnati nel pomeriggio di domenica 21 ottobre in zona Sacca del Canarin per portare a terra gli occupanti di una barca naufragata

L'artistico trofeo che grazie a questo risultato prende la via verso il nostro Canal Bianco, verrà custodito fino al prossimo anno presso la sede nautica della Canottieri Villamarzana e poi rimesso in palio nel 2019.

La Canottieri Villamarzana ha schierato al via tre atleti: Pietro Sarto nel singolo 7,20 allievi B2 (12 anni), Edoardo Veronese nel singolo juniores (17-18 anni) e Andrea Pareschi coach del sodalizio polesano ma nelle vesti di atleta master (over 54).

Come è ormai consuetudine da vari anni, la regata gardesana chiude la stagione remiera annuale per tutte le società remiere del Veneto, che anche quest'anno si sono date appuntamento a Bardolino assieme agli atleti delle regioni limitrofe.

BARDOLINO (VR) - Ultima regata domenica 21 ottobre per la Canottieri Villamarzana che ha chiuso in bellezza la stagione 2018 con due medaglie conquistate sul lago di Garda a Bardolino.

