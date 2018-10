Ecco a voi l'Operetta

Torna dopo tre anni il “Galá dell’operetta” della compagnia del BelCanto di Milano che proporrà al teatro Ballarin di Lendinara, i brani più belli delle operette più famose, intrepretate da voci liriche, comico e balletto in costume



LENDINARA (RO) - Torna in Polesine, sabato 27 ottobre alle ore 21, al teatro Ballarin di Lendinara, la compagnia del BelCanto di Milano con il suo “Galá dell’operetta”, uno spettacolo variegato dei brani più belli delle operette più famose, intrepretate da voci liriche, comico e balletto in costume.

Torna dopo tre anni e un grande successo, grazie al sostegno di molte persone che l’hanno fortemente voluto e che è opportuno ricordare: il Comune di Lendinara e assessorato alla Cultura, la Pro Loco di Lendinara, il Circolo “Fors Fortuna Vesta Quadrivio Rovigo, il teatro di Lendinara, la Rovigo Banca Credito Cooperativo.

Rivisitazione del sempre attuale “Galà”, riunisce in una sola serata le scene più belle delle operette più conosciute per presentare al pubblico i brani che fanno parte della cultura musicale e anche della giovinezza dei nostri genitori e nonni: “La Vedova Allegra”, “La Principessa della Czarda”, “Cin Ci Là”, “Il Paese dei Campanelli”, “La danza delle libellule” e molte altre.

Le scene e i brani musicali si susseguono a ritmo serrato, introdotte da un presentatore, che è anche cantante e comico, che spiega trama e personaggi: un breve dialogo introduce il carattere del brano, poi comincia la musica, cantata e ballata, ci sono i costumi diversi per ogni operetta...

Gli interpreti sono cantanti lirici professionisti, Annalisa Carbonara, soprano dalla grande voce brunita, che riveste il ruolo della “soubrette”; Giuseppina Russo, soprano, che invece interpreta i brani romantici; Alessandro Mundula, il tenore, con un’autentica voce da “Tosca” o “Cavalleria Rusticana” che nell’operetta ricopre sempre i ruoli dell’innamorato, e Roberto Biffi, attore, comico, scrittore, con una vasta cultura musicale, operistica e operettistica, ci guiderà con i suoi racconti in questo mondo dorato e leggero, interpretando anche brani e duetti propri del “comico dell’operetta”.

I solisti sono affiancati da un gruppo di quattro ballerine, nei costumi tipici di ogni titolo presentato, guidate dalla bravissima Alessandra D’Apice, che cura anche le coreografie, e sono accompagnati dal maestro al pianoforte Sandro Cuccuini.

“La Compagnia del BelCanto” di Milano è infatti un’associazione di cantanti lirici e professionisti del teatro musicale che organizza da quasi 20 anni spettacoli lirici in Lombardia e nel nord Italia, dal semplice concerto all’Opera completa, con orchestra, scene e costumi, ma che ha nel proprio dna una predilezione particolare per l’Operetta, che mette in scena spessissimo con la stessa cura che ha per l’Opera, considerandola un genere “leggero” ma da “prendere sul serio”, cioè con ottimi cantanti e musica eseguita esclusivamente dal vivo.

Per conto del Circolo Quadrivio ci sarà il tenore Alessandro Lora e canterà tre arie in un breve intervallo, un intermezzo lirico per rendere più variegata la serata, canterà “Addio fiorito asil” da Butterfly poi “Ch'ella mi creda dalla fanciulla del west” e infine “Nessun dorma”.

I biglietti si possono acquistare in prevendita presso la biblioteca comunale Baccari di Lendinara, Tel. 0425 605667/605668