Il Comitato Regionale Veneto Lnd ha sorteggiato i campi di gioco per il prossimo turno della Coppa Italia di Eccellenza (quarti di finale), del Trofeo Regione Veneto di Promozione (quarti) e del Trofeo Regione Veneto di Prima Categoria (ottavi). Le gare si svolgeranno mercoledì 7 (Eccellenza) e mercoledì 14 novembre (Promozione e Prima Categoria) alle ore 20.30 dove presente impianto con illuminazione omologata, in caso contrario alle ore 14.30.

CALCIO ROVIGO Definiti gli impianti di gioco dei quarti di finale per Eccellenza e Promozione e degli ottavi per la Prima Categoria I sorteggi del Trofeo Regione Veneto