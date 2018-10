La carovana della Val Cellina ha fatto tappa in Polesine 

Diego D’Incau detto Tita dal Casel e l’artista Maristella Cappelli, accompagnati dalle due asine Puina e Rosina, sono arrivati ad Adria per presentare e sensibilizzare l’amministrazione locali in merito ai progetti “Le Vie delle Mede” e “Il Viaggio della Salute”

ADRIA (RO) - Una piacevole sorpresa è giunta nella città etrusca nella mattinata di martedì 23 ottobre ad Adria. Ha fatto visita, con tanto di asinelli, una delegazione dell’unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, giunte in Veneto per presentare e sensibilizzare le amministrazioni locali in merito ai progetti “Le Vie delle Mede” e “Il Viaggio della Salute”.

L’iniziativa come spiega il presidente Andrea Carli è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sullo sviluppo della Bio economia e quindi rilanciare i territori nazionali, attraverso, appunto, “Le Vie delle Mede”, sentieri che hanno elevata rilevanza turistica, sociale, ambientale ed artigianale. La prima via è stata tracciata da Diego D’Incau la scorsa primavera tra i Comuni di Asiago ad Erto e Casso, anche con il sostegno dello scrittore Mauro Corona.

Il progetto ha preso il via ufficialmente mercoledì 10 ottobre con partenza dal “Viaggio della salute” dalla Diga del Vajont e si concluderà a Roma nel mese di dicembre, dopo oltre 600 chilometri a piedi che Diego d’Incau detto Tita dal Casel percorrerà assieme alle sue due asine Puina e Rosina. Nella mattinata di martedì è stata la volta della tappa nel comune di Adria.

Diego D’Incau detto Tita dal Casel e l’artista Maristella Cappelli, accompagnati dalle due asine Puina e Rosina, percorrono quotidianamente a piedi percorsi di 25 – 30 chilometri e sono assistiti da altre due persone su altrettanti furgoni sui quali trasportano il necessario per il viaggio: fieno e prodotti artigianali lignei della Val Cellina. Giornalmente il letame prodotto da Puina e Rosina viene donato alle scuole locali (e/o enti indicati dal Comune) al fine di sensibilizzare i ragazzi lasciando loro il seguente messaggio: un territorio attraversato va sempre rispettato e ben tenuto e da quel letame biologico si può ricavare un buon orto.

Il progetto è promosso da diversi soggetti tra cui lo scrittore Mauro Corona che si collegherà con Tita dal Casel tutte le sere, per quello che hanno chiamato “Pillole di saggezza contadina” parlando di “Arte e Mestieri” delle località dove si troverà la carovana. Grazie al supporto di Corona non saranno pochi coloro che si interesseranno a questa suggestiva iniziativa; lui stesso ogni tanto lo raggiungerà, come pure il noto giornalista Paolo Rumiz che da esperto “camminatore” quale è stato, la condivide con entusiasmo.