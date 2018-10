"La convenzione con Ater e Ulss è ancora in essere, nonostante l’asta"

La convenzione tra Comune, Ulss e Ater per l’ex ospedale Casa Rossi è ancora in essere e la messa all’asta della struttura è solo una verifica per capire se ci sono eventuali acquirenti: il sindaco Antonio Laruccia spiega che si vuole proseguire con il progetto di realizzazione di alloggi per anziani



TRECENTA (RO) - Il progetto di riqualificazione pensato per l’ex ospedale Casa Rossi di Trecenta continua ad essere valido.

Lo assicura il sindaco Antonio Laruccia rispondendo alle critiche sollevate da Guglielmo Brusco che evidenziava come l’azienda Ulss 5 polesana abbia messo all’asta l’immobile (LEGGI ARTICOLO).

“Questo percorso intrapreso dall’Ulss non cambia nulla rispetto alla convenzione sottoscritta da Comune, Ater e Ulss - afferma Laruccia -. Brusco da buon cittadino poteva venire qui a chiedere informazioni. L’indicazione di partire con l’asta dell’immobile è arrivata dalla Regione Veneto che ha voluto una verifica tramite un atto formale per avere la certezza che non ci siano ipotetici compratori”.

Il primo cittadino poi assicura come Ater “abbia già in bilancio circa 2 milioni di euro per la riqualificazione della struttura attraverso uno primo stralcio”. Secondo Laruccia infatti serviranno almeno 5 milioni di euro per la riqualificazione totale della struttura.