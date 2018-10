Questione burocratica per l’apertura della Lanzoni, ma l’assessore tranquillizza

Assolutamente vietato guardare la classifica per la FemiCz Rovigo, quello di domenica è un avversario da prendere con le molle. I Medicei Firenze al Battaglini ci arrivano con una certa confidenza e con tanti ex. Apertura della tribuna Lanzoni con un punto interrogativo visto che i lavori non sono ancora terminati, ma il vicesindaco Bimbatti rassicura i tifosi e la società

ROVIGO - Tra quindici giorni i lavori di ristrutturazione e messa a norma della tribuna Lanzoni saranno completati. Un iter piuttosto lungo, ma necessario per rendere lo stadio agibile. In seguito verranno iniziati i lavori per l’irrigazione del campo numero 1 della stadio Battaglini, il manto erboso sarà off limits per quasi un mese. Una volta ultimati anche i lavori degli spogliatoi utilizzati dalla Monti Junior Rovigo sarà necessario procedere con l’ottenimento della Cpi (Certificazione prevenzione incendi). Solo dopo questo ultimo passo si potrà veramente annunciare che il Tempio del rugby italiano è a norma di Legge, non prima.

Ore febbrili negli uffici di viale Alfieri (anzi in via della Costituzione nei locali che ospiteranno il museo ovale) dove sembrerebbe che nelle ultime ore siano giunte due comunicazioni, la prima della Questura di Rovigo, la seconda dell’ufficio tecnico del Comune. Nella tribuna Lanzoni il cantiere è ancora aperto, gli operai stanno ultimando le ultime finiture degli uffici, l’apertura al pubblico era stata vincolata ad un sopralluogo preventivo con il responsabile della sicurezza. Rugby Rovigo Delta che, per ottenere il via libera per l’apertura al pubblico durante le partite, aveva anche arruolato un certo numero di steward, per delimitare ed impedire l’accesso alle aree dei lavori.

Sembrava filare tutto liscio, ma tra lunedì 22 e martedì 23 ottobre, probabilmente per un difetto di comunicazione, qualche tensione è emersa. Eppure dopo il sopralluogo sembrava tutto a posto. “La tribuna Lanzoni domenica 28 ottobre - assicura il vicesindaco ed assessore allo Sport Andrea Bimbatti - sarà regolarmente aperta”. Evidentemente alla Questura non sono state fornite per la partita di Domenica tutte le documentazioni necessarie, verranno effettuate nelle prossime ore.

Match delicato quello che deve affrontare la FemiCz Rovigo di Umberto Casellato, archiviato lo sfogo del tecnico dopo il pareggio con il Petrarca Padova in Continental Shield, i Bersaglieri devono guardare avanti evitando gli errori commessi. Tanti, troppi quelli contro i campioni d’Italia in carica. Pratica I Medicei Firenze che non sarà semplice, soprattutto perchè quando Rovigo incontra sul proprio cammino tanti ex in un colpo solo, di solito arrivano al Battaglini con una motivazione in più. Stefan Basson ci ritorna nella doppia veste di allenatore, ma ci sono anche i rodigini Maran e Lorenzo Lubian, il metaman della finale scudetto del 2016 Ross McCann, Biffi, Brancoli ed il pilone Andrea De Marchi. Head coach Pasquale Presutti che sotto il profilo della motivazione è una garanzia, soprattutto a Rovigo dove ha vinto un scudetto con il Petrarca nel 2011 e un Trofeo Eccellenza (ora Coppa Italia) alla guida delle Fiamme Oro.

Giorgio Achilli

Rugby Top12

Sabato, 27 ottobre 2018 - ore 16

Rugby Viadana 1970 - Valorugby Emilia

S.S. Lazio R. 1927 - Kawasaki Robot Calvisano

domenica, 28 ottobre 2018 - ore 15

Valsugana Rugby Padova - Fiamme Oro Rugby

FEMI-CZ Rovigo - Toscana Aeroporti I Medicei

Verona Rugby - Mogliano Rugby 1969

Lafert San Donà - Argos Petrarca Rugby

Classifica

Argos Petrarca Rugby 17

Valorugby Emilia 15

Fiamme Oro Rugby 14

FEMI-CZ Rovigo 13

Kawasaki Robot Calvisano 12

Mogliano Rugby 1969 9

S.S. Lazio R. 1927 9

Lafert San Donà 8

Rugby Viadana 1970 7

Toscana Aeroporti I Medicei 6

Verona Rugby 5

Valsugana Rugby Padova 1