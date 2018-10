Grazie al finanziamento della Regione Veneto, tramite il progetto “Scuola&Sport 2018”, l’Ufficio Scolastico di Rovigo ha organizzato la 3^ edizione della “Giornata della Consapevolezza” agganciata all’attività Integralmente Sport e Cultura – motivare all’attività paralimpica

400 alunni di 9 scuole medie polesane (Casalini Rovigo, Manzoni Adria, Ceregnano, Castelguglielmo, Loreo, Papozze, Castelmassa, Melara, Badia P.) e 5 superiori (ITIS Rovigo, IPC Adria, Albeghiero, Adria, Ist. Prof. Agricoltura Trecenta, ITC Porto Viro) per la kermesse “sportivamente al posto tuo”

PORTO VIRO (RO) - 400 alunni hanno animato la mattina del 16 ottobre 2018 per la 3^ edizione della giornata della consapevolezza. La kermesse “sportivamente al posto tuo” è stata organizzata dall’ufficio scolastico di Rovigo con la collaborazione dell’Unisport di Rovigo, dell’istituto tecnico C. Colombo di Porto Viro, del Cip di Rovigo.

L’ evento si è svolto nella splendida location del centro giovanile salesiano di San Giusto.

Scopo della manifestazione era quello di promuovere la consapevolezza negli alunni sulla necessità di rendere il mondo accessibile a tutti, cimentandosi in attività ludiche e percorsi organizzati con l’obiettivo concreto di vivere situazioni che le persone con disabilità devono affrontare quotidianamente. Sei le postazioni allestite che venivano seguite da istruttori qualificati con il supporto a cura degli studenti dell’Itc di Porto Viro “C Colombo”: una zona per gli incontri di basket in carrozzina per simulare la disabilità motoria; due dedicate a percorsi misti combinati per sensibilizzare all’attività sensoriale ;una per la pratica del torball e due per percorsi e slalom in condizioni di cecità per simulare la disabilità sensoriale.

Un evento importante per far capire concretamente agli alunni quali sono le difficoltà che quotidianamente devono affrontare le persone con disabilità e nello stesso tempo stimolare nei ragazzi, adulti di domani, un comportamento consapevole, corretto e rispettoso nei confronti del prossimo.

Il taglio del nastro nella cerimonia di apertura è stato fatto da Marialaura Tessarin, Assessore alle pari opportunità e disabilità del Comune di Porto Viro.

Nella cerimonia finale di consegna degli attestati di partecipazione sono intervenuti il Vicesindaco e Assessore all’istruzione del comune di Porto Viro Doriano Mancin e la delegata all’istruzione Francesca Marangon.

I docenti dell’Itc di Porto Viro Daniela Boscolo e Giuseppe Ventura hanno curato il supporto organizzativo degli alunni/stagisti che hanno contribuito all’organizzazione logistica e tecnica della manifestazione.