E’ gia sold out lo spettacolo che fa sognare e diventare grandi i bambini

LENDINARA (RO) - Dopo tre strepitosi successi di pubblico ecco il quarto appuntamento della rassegna Il teatro siamo noi, il progetto che porta a teatro bambini, ragazzi, scuole e famiglie. Succederà domenica 28 ottobre alle 16 al teatro Ballarin di Lendinara. Un titolo affascinante, “Girotondo del bosco”, un sottotitolo immaginifico, “racconti di piuma, di pelo e di foglia”, per uno spettacolo creato dal centro di produzione teatrale La Piccionaia di Vicenza dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni e alle loro famiglie.Il teatro di narrazione, immagini e video proiezioni di Carlo Presotto si lega al teatro fisico di Matteo Balbo e alla collaborazione con la danzatrice Valentina Dal Mas, vincitrice del Premio scenario infanzia 2017, per condurre i piccoli a scoprire il segreto del bosco e a ricordare la lingua degli uccelli, che i bambini conoscevano prima di nascere al mondo.La scenografia è di Mauro Zocchetta, le carte dipinte sono di Carla Albiero; audio e luci sono di Martina Ambrosini; la costruzione delle scene è di Luciano Lora.La rassegna "Il teatro siamo noi" è ideata dal Comitato Teatro Ballarin guidato da Irene Lissandrin ed è stato proposto dall’associazione La tartaruga, di cui è presidente Liviana Furegato, a Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che ha riconosciuto iltra 134 proposte nell'ambito del bando CulturalMente 2017.Grazie al sostegno della Fondazione, alla collaborazione con il Comune di Lendinara e alla Regione Veneto gli spettacoli proposti sono ad ingresso gratuito. E’ sufficiente la prenotazione del posto in biblioteca - Cittadella della Cultura, via G.B. Conti, 30, Lendinara, oppure telefonando allo 0425 605665-67–68 il mercoledì, venerdì e domenica dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Il teatro Ballarin aprirà 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo e sarà possibile ottenere il posto se ancora disponibili.