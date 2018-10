Il match con i toscani lo dirige Bottino 

Per la quinta giornata di campionato la FemiCz Rovigo ritrova l’arbitro Manuel Bottino di Roma per il match contro I Medicei Firenze di Stefan Basson e Pasquale Presutti. Sarà coadiuvato dagli assistenti Gabriel Chirnoaga (Roma) e Matteo Giacomini (Treviso), Quarto Uomo sarà Francesco Pulpo di Brescia

ROVIGO - In occasione della quinta giornata del Campionato Italiano di Top12 tra la FemiCz Rugby Rovigo Delta e la Toscana Aeroporti I Medicei, in programma domenica 28 ottobre alle ore 15 allo Stadio Mario Battaglini, la società rossoblù propone ai propri abbonati la promozione “Porta un amico”.

Tutti coloro che hanno sottoscritto la tessera abbonamento di quest’anno per seguire le partite casalinghe dei Bersaglieri potranno acquistare in prevendita un biglietto aggiuntivo con lo sconto del 50%, al prezzo speciale di 6 Euro.

Per usufruire dello sconto è necessario esibire, al momento dell’acquisto del biglietto speciale, la propria tessera abbonamento. Questi i giorni e gli orari di apertura della Segreteria della Rugby Rovigo Delta (in viale della Costituzione, sotto la Tribuna Est) dove sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita: Giovedì 25 ottobre: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, Venerdì 26 ottobre: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, Sabato 27 ottobre: dalle 10 alle 12 domenica 28 ottobre: dalle 10 alle 12.

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della Fir, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma sabato 27 e domenica 28 ottobre.

Torna il TOP12 che vedrà la quinta giornata divisa in due nel weekend: sabato 27 si parte alle 14.30 al CPO Giulio Onesti dove la Lazio sfiderà il Kawasaki Motors Calvisano agli ordini del direttore di gara Vedovelli, mentre alle 16 il Rugby Viadana 1970 ospiterà il Valorugby con la direzione del match affidata a Andrea Piardi.

Nella giornata di domenica le altre quattro partite con tre incontri in calendario alle 15: i campioni d’Italia in carica del Petrarca che faranno visita al Lafert San Donà, il FemiCz Rovigo affronterà i Medicei (dirige Bottino di Roma) mentre a Verona andrà in scena il derby veneto contro il Mogliano con Matteo Liperini a dare il fischio iniziale.

Alle 15.30 chiusura per Luca Trentin che dirigerà l’incontro tra Valsugana Padova e Fiamme Oro Rugby.

Queste le designazioni arbitrali del weekend:

TOP12 – V giornata – 27.10.18 – ore 14.30

S.S.Lazio 1927 v Kawasaki Motor Calvisano

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Paolo Schilirò (Catania)

Quarto Uomo: Maurizio Costantino (Messina)

Ore 16

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia)

28.10.18 – ore 15.00

FEMI-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Matteo Giacomini (Treviso)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia)

Verona Rugby v Mogliano Rugby 1969

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Ferdinando Cusano (Vicenza)

Quarto Uomo: Danut-Ciprian Gajulete (Mantova)



Lafert San Donà v Argos Petrarca Rugby

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Ore 15.30

Valsugana Rugby Padova v Fiamme Oro Rugby

Arb. Luca Trentin (Milano)

AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Giuseppe Cilione (Reggio Calabria)

Classifica

Argos Petrarca Rugby 17

Valorugby Emilia 15

Fiamme Oro Rugby 14

FEMI-CZ Rovigo 13

Kawasaki Robot Calvisano 12

Mogliano Rugby 1969 9

S.S. Lazio R. 1927 9

Lafert San Donà 8

Rugby Viadana 1970 7

Toscana Aeroporti I Medicei 6

Verona Rugby 5

Valsugana Rugby Padova 1