Medaglia d’oro ai campionati italiani 

La presidente dell’Asd Corte ai Cilieigi Lorena Bombonato: “Sono orgogliosa e incredula per questi risultati raggiunti. L’impegno e il lavoro di tutto lo staff e dei nostri giovani atleti sicuramente ci poteva far pensare di essere protagonisti a questi campionati italiani di volteggio, ma una medaglia d’oro e una d’argento alla seconda apparizione assoluta della nostra società a competizioni di questo livello era pura utopia”

BUSCATE (MI) - Numeri da capogiro per l’edizione 2018 dei Campionati Italiani di Volteggio in programma lo scorso fine settimana, per il terzo anno consecutivo negli impianti del C.I. Le Ginestre di Buscate (Mi). Ben 325 volteggiatori e volteggiatrici (di cui 150 agonistico e 175 ludico), provenienti da 28 diverse società italiane si sono sfidate in questa disciplina.

Grande rappresentanza di Regioni, con volteggiatori provenienti da 9 comitati regionali: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto.

Il volteggio rodigino era rappresentato ancora una volta nel panorama nazionale dagli atleti dell’Asd Corte ai Cilieigi. Allenatrice delle squadre Tecnico Federale di Secondo Livello Sara Belletti: "Dopo la partecipazione dello scorso anno, una nuova ed esaltante esperienza dopo il Trofeo delle Regioni e i campionati regionali veneti dei mesi scorsi che hanno visto le ragazze e i ragazzi impegnate nei vari eventi raggiungere risultati di altissimo livello. Anche questa volta i giovani atleti non hanno di certo deluso, anzi sono brillati aldilà delle iniziali aspettative."

Già nel mese di settembre infatti nella cornice veneziana del centro ippico Asd Equipolis Tiziana di Portogruaro le ciliegine volanti della Corte ai Ciliegi si erano fatte valere con risultati di primissimo ordine che lasciavano ben sperare in vista dei campionati italiani di volteggio. La squadra L (team Jackson) aveva infatti ottenuto la medaglia d’oro. Stesso posto sul podio anche per la squadra F (team addams). Entrambe le squadre sono state allenate e condotte durante la gara dalla bravissima longueur Sara Belletti. Medaglia d’oro anche per la squadra F integrata e ottimo piazzamento anche per le giovanissime volteggiatrici del team Popeye.

Le due squadre, che nei mesi scorsi hanno ottenuto grazie i risultati la qualifica ai campionati italiani hanno così potuto dimostrare ancora una volta tutto il loro valore nella gara regina nel panorama nazionale di volteggio.

Già nella prima giornata le ragazze del team Jackson composto da Mariachiara Milan, Asia Padovani, Ambra Favaro, Agata Rostellato, Angela Gabrieli longiate dal Tecnico Federale di Secondo Livello Sara Belletti e aiuto longeur Mattia Resente nella categoria L si era piazzato al terzo posto della classifica, mentre il team addams composto da Amelia Rostellato, Benedetta Masieri, Aurora Bellinato, Ginevra Accardo, Lorenzo Pignatta e Matilde Resente nella categoria F e longiate sempre da Sara Belletti si era posizionato addirittura al secondo posto.

Nella seconda giornata di gare le sorprese ed i colpi di scena non erano finiti. Al mattino infatti le ragazze più grandi dopo una prova superlativa avevano scalato la vetta della classifica nella categoria L, arrivando così all’oro finale. Mentre nel pomeriggio le piccole ciliegine avevano confermato la posizione del giorno precedente dopo un esaltante recupero che le ha portate ad un solo millesimo di punto dalle bravissime vincitrici dei campionati italiani.

La presidente Lorena Bombonato commenta ancora emozionata: “Sono orgogliosa e incredula per questi risultati raggiunti. L’impegno e il lavoro di tutto lo staff e dei nostri giovani atleti sicuramente ci poteva far pensare di essere protagonisti a questi campionati italiani di volteggio, ma una medaglia d’oro e una d’argento alla seconda apparizione assoluta della nostra società a competizioni di questo livello era pura utopia. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo, ma in prima persona la nostra istruttrice Sara, che con la sua tenacia e passione trasmette ad ogni allenamento la forza e la dedizione per arrivare a questi risultati in uno sport non facile come il volteggio equestre”.

A farle eco l’istruttrice e tecnico Federale di Secondo Livello Sara Belletti: “Vedevo negli allenamenti che avevano preceduto questa trasferta in terra lombarda un impegno e una voglia che potevano portare a grandi risultati. La nostra è una società giovane però la disponibilità e la serietà di tutti ha permesso di ottenere questi grandi risultati. Sono sicuro che quest’esperienza farà crescere i miei atleti non solo a livello sportivo ma anche a livello umano. Ora voglio festeggiare con le mie ciliegine questa che deve essere per loro una tappa e non un punto di arrivo.”

L’Asd Corte ai Ciliegi consegna così di nuovo alla provincia di Rovigo e al Veneto dei risultati sportivi di primissimo livello con due medaglie di grandissimo valore.

Una menzione speciale deve essere fatta ad un protagonista che spesso passa in secondo piano ma che ricopre un ruolo essenziale nel volteggio equestre, il cavallo.

Claretta P. nei due giorni di gara, guidata dalle mani sapienti di Sara, è stata praticamente perfetta, non sbagliando nulla e ha permesso alle ciliegine della Corte ai ciliegi di portare a termine delle gare spettacolari a livello coreografico, artistico e atletico.