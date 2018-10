Non c’è bisogno di cambiare la Costituzione per il riscatto delle Province 

L’associazione Veneto Vivo, sorta su iniziativa dell’ex parlamentare Simonetta Rubinato come strumento utile per supportare la richiesta di autonomia dei veneti, punta l’obiettivo sul futuro dell’istituzione Provincia. E lo fa in occasione dello scadere del primo mandato della nuova istituzione così come concepita dalla legge n. 56/2014 (Delrio) riunendo a Rovigo sabato 27 ottobre alcuni esperti



ROVIGO - L’occasione è offerta dalla presentazione del dossier realizzato da Maurizio Romanato dal titolo “Il riscatto dell’Istituzione Provincia”. Sulla provocazione del giornalista polesano, che esamina proprio il caso specifico della Provincia di Rovigo, “emblematico – scrive – della confusione esistente che impone un sollecito ritorno alla situazione antecedente dotando le Province di compiti e deleghe attuabili e finalizzati alla erogazione di servizi ai cittadini in un contesto più ampio dei singoli comuni o di unioni degli stessi”, si confronteranno il costituzionalista Mario Bertolissi e lo studioso Corrado Poli. L’incontro, con inizio alle ore 10.45 presso la sala consigliare del palazzo della Provincia di Rovigo, sarà introdotto dalla presidente di Veneto Vivo Simonetta Rubinato e da Tiziana Virgili, già presidente della Provincia di Rovigo, è oggi attivista e consigliere della stessa associazione.

“Il risultato di riconsegnare alle Province il ruolo di ente intermedio che spetta loro dalla riconfermata Costituzione – è il pensiero di Romanato condiviso da Veneto Vivo - deve e può essere conseguito in tempi brevi, senza prefigurare nuove ipotesi di modifica della Carta fondamentale, ma al contrario attuando la Costituzione vigente - anche in considerazione dell’avvio dell’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione sul regionalismo differenziato - rimettendo al centro del dibattito politico i principi di autonomia e responsabilità previsti negli articoli 5, 114, 118 e 119 della Costituzione, che riconoscono le Province e le Città metropolitane quali enti necessari, nella loro posizione istituzionale di enti di area vasta che si rapportano con i Comuni e le Regioni per definire politiche territoriali che consentano economie di scala in un quadro coordinato e coerente di politiche e il rilancio degli investimenti”.