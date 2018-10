Per le prossime sfide la scommessa è sui Comuni

Con lo scopo ai avviare un processo inclusivo verso tutte quelle realtà che attendono un segnale di ripresa dell’iniziativa politica in vista delle grandi sfide che attendono l’Italia e il Veneto, il 26 ottobre prende vita l’iniziativa Piattaforma futuro Veneto rivolta alla società civile, agli amministratori locali e ai militanti dell'area liberale, popolare e riformista



LENDINARA (RO) - Venerdì 26 ottobre in Veneto prenderà vita un’importante iniziativa Piattaforma futuro Veneto, rivolta alla società civile, agli amministratori locali e ai militanti dell'area liberale, popolare e riformista, che vede fra i promotori nazionali Stefano Parisi.

Uno dei due meeting che metteranno al lavoro rappresentanti istituzionali con sindaci, amministratori, rappresentanti di categorie economiche e sindacati è previsto a Lendinara presso la biblioteca comunale alle 17.30. Presenti tre sindaci promotori Luigi Viaro di Lendinara, Antonio Laruccia di Trecenta e Piergiovanni Argenton di Tribano, gli assessori regionali Roberto Marcato e Cristiano Corazzari, l’onorevole Piergiorgio Cortellazzo e il segretario nazionale Ugl Paolo Capone, per le conclusioni di Stefano Parisi, sul tema: “Opzione territori! Scommettere su Comuni e comunità nell’era della virtualità”.

Lo scopo è quello di avviare un processo inclusivo verso tutte quelle realtà che attendono un segnale di ripresa dell’iniziativa politica in vista delle grandi sfide che attendono l’Italia e il Veneto. C’è un’Italia civica, popolare e liberale che non si arrende alla politica solo come slogan e demagogia. E che crede che “politica” sia tenace e attento lavoro su problemi concreti.

Per questo vengono proposte in Veneto due grandi questioni: l’infrastrutturazione del territorio e il sostegno all’impresa come unico volano di occupazione. E più in generale, vogliamo affermare che la politica è territori, è servizio a comunità concrete e non può essere solo virtualità, che sta conducendo a un nuovo centralismo, che, soprattutto in Veneto, non vogliamo.

L’altro meeting è previsto a Treviso presso l’Hotel Maggior Consiglio alle ore 21 sul tema: Chi dà ( e fa) credito all’impresa? Politica, governi, finanza possono e vogliono sostenere l’occupazione?”. Agli incontri verrà distribuita e illustrata una scheda con lo stato delle grandi opere nel Veneto a cura dell’ingegnere Federico Botto, esperto infrastrutturista e opere in concessione.