Dominguez e Antl praticamente pronti

Opzioni importanti per coach Casellato, si allenano costantemente con il gruppo Piero Dominguez e Diego Antl. Il figlio del leggendario Diego gioca esclusivamente mediano d’apertura, mentre il secondo può ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Nazionale seven, ad Antl manca qualche scampolo di partita per diventare equiparato.

ROVIGO - Giovedì 25 ottobre doppia seduta di allenamento per i Bersaglieri, la mattina in palestra, poi nel pomeriggio video e campo. Clima estremamente sereno, la burrasca post derby è completamente cancellata, a dettare il ritmo Umberto Casellato con il classico “Dai fioi”. Domenica alle 15 sotto la pioggia (almeno queste sono le previsioni) la FemiCz Rovigo attende I Medicei Firenze di Pasquale Presutti e Stefan Basson. Match da prendere con le molle, se sotto il profilo tecnico i Bersaglieri hanno qualcosa in più, il terreno pesante potrebbe livellare il gap, nel caso i primi otto uomini sono pronti a fare la loro parte per rompere l’equilibrio, come in passato.

Potrebbe ritrovare una maglia da titolare il sudafricano Jacques Momberg, a dimostrazione del fatto che l’”incidente” del derby di Continental Shield (34-34 il finale che grida ancora vendetta) è virtualmente chiuso. Caratteristiche diverse quelle tra il tallonatore made in Sud Africa e il giovane Filippo Cadorini. Il primo molto più fisico e ruvido, un vero trascinatore e in grado di giocare una finale scudetto (Calvisano 2017) praticamente con una spalla fuori uso, uno che non si è mai tirato indietro, a costo di rimetterci la faccia. Il secondo è sicuramente un talento, bravo nel gioco aperto, sta migliorando in maniera esponenziale anche in mischia chiusa e nel lancio in touche. La cosa che stupisce è che Cadorini non sia stato considerato ancora per un eventuale salto di categoria, o per una maglia azzurra in ambito giovanile. Misteri, o forse è prematuro.

Buone nuove dall’infermeria. Piero Dominguez e Diego Antl si stanno costantemente allenando con la squadra e sono praticamente pronti. Opzioni importanti per Casellato per trovare l’assetto giusto di una squadra che ha pagato a caro prezzo la falsa partenza con diversi infortuni pregressi prima di cominciare il raduno. Il figlio d’arte (LEGGI ARTICOLO) riprenderà a giocare dopo un anno di stop, il nazionale seven si è fatto male proprio con la maglia azzurra. Entrambi sono considerati stranieri, il primo ha il doppio passaporto ma non è di formazione italiana, ad Antl manca ancora qualche scampolo di partita con l’Italseven per diventare “rugbisticamente italiano”. Purtroppo si è fatto male prima di raggiungere l’obiettivo in Estate.

Mediana in campo contro i toscani che probabilmente sarà tra le più giovani del campionato, Casellato ha provato a lungo Gianmarco Piva e Leonardo Mantelli, ma bisognerà attendere la rifinitura di sabato per averne la certezza. Non sarà del match capitan Matteo Ferro che ha lavorato a parte, inutile rischiare dopo il colpo alla spalla nel derby, il campionato è lungo. Maglia numero 8 che dovrebbe essere sulle spalle del sudafricano Halvorsen, ma starebbe bene anche a Cicchinelli (vero punto fermo di inizio stagione, una certezza per rendimento).

A riposo ancora Joe Van Niekerk in fase di recupero, reparto dei centri che costringerà a delle scelte obbligate coach Casellato, considerando che Francesco Modena è stato operato al ginocchio nei giorni scorsi. Angelini e Majstorovic hanno dimostrato contro il Petrarca di avere un buon feeling. Dirigerà Bottino di Roma, per i Bersaglieri la vittoria serve come l’aria per scacciare ombre e polemiche di cui la squadra non ha bisogno. Capolista Petrarca che al Pacifici di San Donà rischia grosso, Valorugby Emilia in casa del Viadana pure, potrebbe essere un turno favorevole per la FemiCz Rovigo.

Giorgio Achilli

TOP12 – V giornata – 27.10.18 – ore 14.30

S.S.Lazio 1927 v Kawasaki Motor Calvisano

Ore 16

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

28.10.18 – ore 15.00

FEMI-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei

Verona Rugby v Mogliano Rugby 1969

Lafert San Donà v Argos Petrarca Rugby

Ore 15.30

Valsugana Rugby Padova v Fiamme Oro Rugby

Classifica

Argos Petrarca Rugby 17

Valorugby Emilia 15

Fiamme Oro Rugby 14

FEMI-CZ Rovigo 13

Kawasaki Robot Calvisano 12

Mogliano Rugby 1969 9

S.S. Lazio R. 1927 9

Lafert San Donà 8

Rugby Viadana 1970 7

Toscana Aeroporti I Medicei 6

Verona Rugby 5

Valsugana Rugby Padova 1