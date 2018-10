Weekend ovale per tutti i gusti

Il grande rugby internazionale e il ritorno del Guinness Pro14 e TOP12 andranno a popolare il palinsesto televisivo del prossimo weekend ovale.

Partenza nel pomeriggio di venerdì con il Guinness Pro14: le Zebre, dopo la bella vittoria contro i Bristol Bears in Challenge Cup, ospiteranno l’Edinburgh nel match valevole per la settima giornata di campionato che sarà trasmesso alle 20 su DAZN. Nella notte tra venerdì e sabato spazio alla finale di Mitre Ten Cup tra Auckland e Canterbury in diretta su Sky Sport Arena alle 5.05.

La mattinata del sabato si apre con un big match: alle 8 in diretta su Sky Sport Arena si affronteranno All Blacks e Australia. Alle 14.30 torna il TOP12 con il Kawasaki Robot Calvisano che farà visita alla Lazio, mentre alle 16 il Viadana affronterà il Valorugby Emilia: entrambe le partite saranno trasmesse in diretta sull’App ufficiale e sul canale youtube FIR, con il secondo match visibile anche sulla pagina ufficiale Facebook FIR.

Sempre alle 16 la Benetton Treviso riprenderà il proprio cammino in Guinnes Pro14 alle 16 contro il Leinster in diretta su DAZN, mentre su Sky Sport Arena sarà trasmessa la finale di Currie Cup tra Western Province e Sharks.

Domenica vivremo la seconda parte della quinta giornata di TOP12: alle 15 il trittico di partite con Rovigo-Medicei, Verona-Mogliano e Lafert San Donà-Argos Petrarca Rugby tutte in diretta sull’App e sul canale youtube della Federazione Italiana Rugby con i campioni d’Italia in carica che saranno visibili anche sull’account Facebook ufficiale della FIR. Chiuderà il weekend il match tra Valsugana Padova e Fiamme Oro Rugby in diretta alle 15.30 su app e youtube FIR.

Questo il programma del prossimo weekend:

Guinness Pro14 – VII giornata – 26.10.18 – ore 20 – diretta DAZN

Zebre Rugby v Edinburgh

Mitre Ten Cup – Finale – 27.10.18 – ore 5.05 – diretta Sky Sport Arena

Auckland v Canterbury

Bledisloe Cup – 27.10.18 – ore 8 – diretta Sky Sport Arena

All Blacks v Australia

TOP12 – V giornata – ore 14.30 – 27.10.18 – ore 14.30 – diretta App e Youtube FIR

S.S. Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano

TOP12 – V giornata – ore 14.30 – 27.10.18 – ore 16 – diretta App ,Youtube e Facebook FIR

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Guinness Pro14 – VII giornata – 27.10.18 – ore 16 – diretta DAZN

Benetton Rugby v Leinster

Currie Cup – Finale – 27.10.18 – ore 16 – diretta Sky Sport Arena

Western Province v Sharks

TOP12 – V giornata – ore 15 – 28.10.18 – diretta App e Youtube FIR

FEMI-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei

Verona Rugby v Mogliano Rugby

TOP12 – V giornata – ore 15 – 28.10.18 – diretta App ,Youtube e Facebook FIR

Lafert San Donà v Argos Petrarca Rubgy

TOP12 – V giornata – ore 15.30 – 28.10.18 – diretta App e Youtube FIR

Valsugana Rugby Padova v Fiamme Oro Rugby