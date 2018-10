Internet gratis nei luoghi pubblici e di aggregazione

Internet libero e gratuito ad Occhiobello per altri due anni, nella sala consiliare del municipio, in biblioteca comunale e nell’area esterna tra il polo scolastico di via King e il parco di via Buozzi, oltre alla piazza centrale

OCCHIOBELLO (RO) - Altri due anni di connettività gratuita a internet in alcune strutture e zone del paese. Il Comune di Occhiobello dà continuità al progetto ‘Veneto free wifi’ grazie al quale, già dal 2016, accedere alla rete senza costi è possibile nei punti di maggiore aggregazione dei cittadini.

La scelta è ricaduta sia negli spazi all’aperto sia nelle strutture comunali dove si svolge la vita civica e culturale. Internet, pertanto, è libero nella piazza di Occhiobello, nella sala consiliare del municipio, in biblioteca comunale e nell’area esterna tra il polo scolastico di via King e il parco di via Buozzi, luogo particolarmente frequentato dai giovani.

Il costo annuo per il Comune è di 2.318 euro iva inclusa e il servizio è stato affidato alla ditta Polesine Tlc tramite mercato elettronico Consip.