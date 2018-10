Prezzo del gasolio alle stelle, autotrasportatori in allarme

Imprese artigiane del settore dell’autotrasporto in provincia di Rovigo sono diminuite del 21%. Ad incidere sicuramente il caro carburante. Prezzo del gasolio che è tornato a salire oltre i livelli di guardia. Senza imposte pagheremmo il gasolio 0,635 euro al litro anziché 1,557 euro. 17 accise che uccidono i consumi e le imprese

ROVIGO - “L’aumento del costo del gasolio sta creando grosse difficoltà per le nostre imprese le quali dovranno sostenere un aumento complessivo dei costi di circa mille euro nel 2018 a causa degli aumenti registrati nel corso dell'anno e tuttora in corso."

Lo afferma Dario Panin - portavoce degli autotrasportatori della Cba - il quale sottolinea che i bilanci delle imprese del settore sono ridotti all'osso a causa oltre dell'aumento del costo del gasolio, dalla concorrenza di vettori stranieri e dei pedaggi autostradali, con la conseguenza che nell'arco di nove anni le imprese artigiane del settore in provincia di Rovigo sono diminuite del 21%.

“Se al primo ottobre in Italia - commenta Panin - il prezzo del gasolio alla pompa era di 1,528 euro (nel frattempo salito a oltre 1,557) al litro, sui 28 Paesi dell'Unione Europea soltanto in Svezia pagavano di più (1,559 euro); ma nel nostro Paese, a differenza della Svezia, fare il pieno costa caro a causa dell'incidenza delle imposte sul prezzo alla pompa, che pesano per 0,855 euro al litro, pari al 58,44 % del prezzo totale. Al contrario, il prezzo industriale incide molto meno. Senza imposte pagheremmo il gasolio 0,635 euro al litro e ci collocheremmo al diciannovesimo posto tra i Paesi dell'Unione Europea”.

“Per questo - dichiara il Portavoce degli autotrasportatori Cna - sollecitiamo il Governo affinchè in sede di Legge di Stabilità per il 2019 si giunga all'eliminazione di accise anacronistiche, come quelle che ancora paghiamo per la guerra d'Etiopia o per il terremoto dell'Irpinia; in tutto paghiamo ancora ben 17 accise a cui va aggiunta l'Iva al 22 per cento.

E' necessario - conclude Dario Panin - che nel nostro Paese si rimodulino le imposte sul gasolio sotto il 50% del costo complessivo alla pompa, come avviene in altri tredici Paesi dell'Unione Europea, poiché le ricadute non sono solo per il futuro delle imprese dell'autotrasporto, ma è in gioco la competitività del sistema Italia."

Si seguito si allega l'elenco completo delle 17 accise sui carburanti, a cui va aggiunta l'Iva al 22%. 0,000981 euro: finanziamento per la guerra d'Etiopia (1935-1936); 0,00723 euro: finanziamento della crisi di Suez (1956); 0,00516 euro: ricostruzione dopo il disastro del Vajont (1963); 0,00516 euro: ricostruzione dopo l'alluvione di Firenze (1966); 0,00516 euro: ricostruzione dopo il terremoto del Belice (1968); 0,0511 euro: ricostruzione dopo il terremoto del Friuli (1976); 0,0387 euro: ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia (1980); 0,106 euro: finanziamento per la guerra del Libano (1983); 0,0114 euro: finanziamento per la missione in Bosnia (1996); 0,02 euro: rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri (2004); 0,005 euro: acquisto di autobus ecologici (2005); 0,0051 euro: terremoto dell'Aquila (2009); da 0,0071 a 0,0055 euro: finanziamento alla cultura (2011); 0,04 euro: emergenza immigrati dopo la crisi libica (2011); 0,0089 euro: alluvione in Liguria e Toscana (2011); 0,082 euro (0,113 sul diesel): decreto "Salva Italia" (2011), 0,02 euro: terremoto in Emilia (2012).