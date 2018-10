Con 17 voti Rovigo perde il controllo di Ecoambiente

Scoppia il caso Frassinelle: delibera votata, ma senza immediata esecutività

ROVIGO -, socio di maggioranza assoluta in Ecoambiente al 67% e socio di maggioranza relativa all’interno dell’azienda speciale del Consorzio Rsu con oltre il 20%, dopo il voto di sabato 27 ottobre 2018La strada maestra del cronoprogramma di scissione trasformativa del Consorzio Rsu azienda speciale, sottoscritta dai legali rappresentanti di Ecoambiente, Consorzio, Comune, Ente di bacino, a novembre 2015 (Luigi Paulon, Nereo Tescaroli, Massimo Bergamin e Pierluigi Tugnolo) è stata abbandonata per una nuova via senza che si sia mai costituito l’organo amministrativo dell’azienda speciale.come per esempio la bonifica del sito di Taglietto 1 a Villadose, la rimozione del sopralzo di stoccaggio provvisorio da 47.000 tonnellate di rifiuti su Taglietto 0, il capping di Taglietto 0, la gestione del post mortem della discarica per 30 anni,L’operazione di incorporazione di una parte dei beni dell’azienda speciale, non si rileva per esempio che fine faranno la proprietà dell’impianto di fitodepurazione, o delle quote detenute in As2 dall’azienda speciale del Consorzio, sembra, al momento, con gli elementi in mano ai consiglieri, estremamente improbabile dal punto di vista del diritto societario.Si ricorda infatti che, ma si deve occupare della liquidazione dell’Ente di Bacino in favore della nascita del Consiglio di bacino.Ciononostante, i consiglieri della quasi maggioranza di Massimo Bergamin, insieme all’e di cui Ecoambiente ha pagato tutti i costi della realizzazione del primo stralcio di lavori per la costruzione della nuova discarica di Taglietto 1, e del ripristino del Tmb, di accettare la proprietà di Polaris e del Tmb di Sarzano, per la quale esiste un contratto di affitto di ramo d’azienda a titolo oneroso, e di pagarli cedendo al Consorzio un pacchetto di quote di Ecoambiente pari a circa il 15%., che sarà sempre per statuto appannaggio della minoranza per 2 consiglieri contro 1 di Rovigo, ed avrà perso anche la possibilità di governo del Consiglio di bacino in quanto la norma votata oggi concede il diritto di governo in base alla popolazione del territorio piuttosto che alla percentuale di capitale investito., quella dei soci in Ecoambiente, nella quale ogni Comune pesa in base al capitale apportato, e quella del controllo analogo che funzionerà con un nuovo meccanismo in base al peso della popolazione. In quest’ultima assemblea il comune di Rovigo varrà dunque per poco più di un quinto del totale ma per ogni approvazione serviranno i tre quinti. Quindi il potere di indirizzare le scelte di Ecoambiente, nonostante il 51 per cento, non sarà più appannaggio del comune capoluogo.“Colpa della mia minoranza” afferma il sindaco Ennio Pasqualini.