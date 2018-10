Propaganda anticasta, ma i servizi si sono ridotti

L’occasione è stata offerta dalla presentazione del dossier realizzato da Maurizio Romanato dal titolo “Il riscatto dell’Istituzione Provincia”. Sulla provocazione del giornalista polesano si sono confrontati il costituzionalista Mario Bertolissi e lo studioso Corrado Poli. L’incontro è stato introdotto dalla presidente di Veneto Vivo Simonetta Rubinato e da Tiziana Virgili, già presidente della Provincia di Rovigo, è oggi attivista e consigliere della stessa associazione

ROVIGO - “Il populismo e il qualunquismo si battono solo con una rinnovata partecipazione popolare alla vita delle Istituzioni locali, vera palestra di democrazia e di formazione di una classe dirigente vicina ai bisogni delle persone e delle comunità. Per questo oggi a Rovigo, in coincidenza con la scadenza del primo mandato dell'Ente provinciale come concepito dalla legge Delrio, abbiamo voluto rimettere al centro il ruolo della Provincia nella prospettiva dell’autonomia, della sussidarietà e della democraticità degli organi di governo locali”. Lo ha spiegato Simonetta Rubinato, presidente dell’associazione Veneto Vivo che sabato 27 ottobre, nella sala consigliare della Provincia di Rovigo, ha presentato, insieme a Tiziana Virgili, l’ultima presidente eletta, il dossier del giornalista Maurizio Romanato “Il riscatto dell’Istituzione Provincia”, avvalendosi anche del contributo di Mario Bertolissi e Corrado Poli.

"L’eliminazione delle Province rispondeva alla propaganda allora prevalente di essere la principale fonte di spreco di denaro pubblico, erano le vittime sacrificali perfette in tempi di anticasta e di spending review. Da quanto accaduto in questi ultimi anni è emerso invece il fallimento di una riforma calata dall'alto, irrazionale ed incostituzionale, secondo una logica improntata unicamente all'efficienza ed economicità, ma che oltre a non aver raggiunto questi obiettivi, ha gravemente ridotto i servizi offerti ai cittadini, i quali peraltro bocciando la riforma costituzionale nel referendum del 2016 ne hanno confermato la natura di ente costitutivo della Repubblica" ha affermato il professor Bertolissi. Il prof. Poli ha spiegato come sia vivo ancora oggi il sentimento popolare di identità della comunità che abita il territorio provinciale.

"La Provincia dunque non è un pezzo di burocrazia da smantellare, ma una comunità provinciale che si deve poter autogovernare attraverso rappresentanti eletti direttamente dai cittadini " ha affermato Tiziana Virgili.

"Come Associazione Veneto Vivo vogliamo partire da questo dossier per elaborare una proposta che ripensi il ruolo della Provincia nella prospettiva dell’autonomia, della sussidiarietà e della democraticità degli organi di governo locali, tanto più nell'ipotesi che, come auspichiamo, la Regione acquisisca l'autonomia differenziata" ha concluso Simonetta Rubinato.