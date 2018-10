Harakiri in piena regola, i toscani vincono con merito

I rossoblù hanno provato più volte a sviluppare il gioco al largo, ma le loro azioni non sono mai andate in profondità finendo per trasferirsi da un lato all'altro del campo senza mai guadagnare la linea del vantaggio. Nella ripresa, pur segnando due mete con due rolling maul, non riescono a portare a casa il match. Bersaglieri a tratti inguardabili, sconfitta meritata. Battaglini espugnato da I Medicei Firenze degli ex, ed erano veramente tanti. Man of the match un volonteroso Biffi

ROVIGO - I Medicei sbancano con merito il Battaglini superando una FemiCz Rovigo senza capo ne coda. Magari tra qualche tempo i giocatori rossoblù avranno finalmente metabolizzato il piano di gioco (che i giornalisti non capiscono) voluto dal tecnico Umberto Casellato e allora non ce ne sarà per nessuno. Al momento, però, il rugby prodotto della squadra rossoblù non c'è e quel poco che si intravede, tra un errore e un fallo, è imbarazzante. La spiegazione della sconfitta è tutta qui: da una parte una squadra, quella toscana, piena di buona volontà che fa le cose semplici cercando di renderle efficaci, dall'altra una formazione, la FemiCz Rovigo, che con il pallone tra le mani è semplicemente inguardabile.

Nonostante tutto (compreso un giallo rimediato da Canali a pochi minuti dal termine molto simile per inutilità a quello di Momberg nella sfida europea con il Petrarca) i rossoblù erano riusciti a riprendere il risultato per i capelli con un calcio di Mantelli. Sarebbe bastato gestire con calma i pochi minuti che mancavano al termine limitandosi alla gestione del possesso e facendo attenzione alla disciplina. Troppo complicato per una squadra come l'attuale FemiCz Rovigo che, dopo aver perso malamente l'ovale, con due falli consecutivi ha dapprima permesso l'avanzata de I Medicei e poi ha concesso il penalty del controsorpasso. Un harakiri in piena regola che ha lasciato molto amaro in bocca ai tifosi presenti sugli spalti dello stadio rodigino che si attendevano ben altra prestazione dalla squadra di Casellato che adesso è scivolata al sesto posto della classifica, fuori dalla zona play off. Di fronte a una prova così sbiadita e impalpabile diventa anche difficile trovare delle spiegazioni. Sul piano del possesso e della conquista dell'ovale, salvo qualche sbavatura in touche, la FemiCz Rovigo non ha fatto male.

Il problema, però, è sempre lo stesso: la gestione del pallone. I rossoblù hanno provato più volte a sviluppare il gioco al largo, ma le loro azioni non sono mai andate in profondità finendo per trasferirsi da un lato all'altro del campo senza mai guadagnare la linea del vantaggio. Sicuramente il rugby moderno è molto cambiato rispetto al passato facendo passi da gigante in avanti, ma alcuni concetti non sono mai passati di moda. Uno di questi è quello dell'avanzamento, con o senza la palla. Una sorta di comandamento che la FemiCz Rovigo non riesce a rispettare continuando a macinare un gioco prevedibile e senza guizzi che diventa una manna per le difese avversarie. Non è un caso che la formazione di Casellato incontri mille difficoltà per segnare e quando lo fa, vedi con i Medicei, deve rifugiarsi nella vecchia e cara rolling maul dal rimessa laterale perchè tutte le altre soluzioni sono a dir poco spuntate. Adesso che farà il tecnico trevigiano? Andrà avanti per la sua strada con l'obiettivo di far ricredere tutti sulla bontà del suo lavoro oppure cercherà di trovare altre soluzioni più percoribili e più adatte all'organico di cui dispone? E' molto probabile che si avveri la prima ipotesi con il rischio di trascinare una squadra che vale come minimo un posto nei play off nelle zone melmose del contro classifica. In questo momento diventa più che mai decisiva l'azione della società che deve muoversi per tenere unito il gruppo e rasserenare l'ambiente. L'episodio recente dello scontro tra Momberg e Casellato potrebbe non essere un caso isolato. Che I Medicei fossero venuti al Battaglini per giocarsela lo si è capito subito: nei primi cinque minuti, infatti, la FemiCz Rovigo non è mai riuscita a passare la metà campo. Poi i rossoblù si sono affacciati ai “22” toscani, ma senza mai entrarvi, complice una serie di errori nella gestione dell'ovale. Per un quarto d'ora si è vista una partita mediocre giocata da due squadre più attente a difendersi che a offendersi. Al 15', però, c'è stato un lampo di bel gioco con I Medicei che hanno mosso bene l'ovale in mezzo al campo per poi allagarlo verso l'esterno dove Greeff ha trovato un corridoio per puntare la meta. Il debole accenno di placcaggio di Mantelli non ha infastidito il terza linea toscano che è finito in meta di slancio. La reazione della FemiCz Rovigo c'è stata, però non ha avuto consistenza per la mancanza di avanzamento e per i tanti errori nel controllo del pallone (Majstorovic su tutti).

Alla mezzora la FemiCz Rovigo ha chiesto due volte la mischia ordinata su altrettanti calci di punizione rinunciando a tre punti che, visto l'esito del match, sarebbero stati preziosissimi. Il risultato di questa scelta è stato un “carrettino” subito dal pack toscano e una punizione contro i rossoblù. Ottima scelta! Nel finale c'è stato il tempo per vedere un contrattacco isolato di Angelini, sostenuto male dai compagni, e un lancio in touche sbagliato da Momberg a cinque metri dalla meta toscana. Questo errore ha probabilmente spinto Casellato alla sostituzione del tallonatore sudafricano, entrato in campo con i gradi di capitano, già a inizio ripresa. Un cambio programmato o una punizione? Nella ripresa la trama della partita non è cambiata più di tanto con la FemiCz Rovigo ad avere un possesso più marcato e la squadra di Pasquale Presutti a difendersi senza soffrire troppo sui sgangherati attacchi rossoblù. Al 14' uno dei tanti ex in campo tra I Medicei, Brancoli, ha rimediato un cartellino giallo per fallo ripetuto. La squadra di casa ha immediatamente sfruttato la superiorità numerica andando a bersaglio con una rolling maul che ha portato Brugnara oltre la linea. Raggiunto il pareggio la FemiCz Rovigo avrebbe dovuto tenere il piede sull'acceleratore per capitalizzare al massimo l'uomo in più. Invece a rendersi pericolosi sono stati i fiorentini che al 23' hanno graziato i rossoblù perdendo banalmente l'ovale a pochi passi dalla meta. Passata la paura la FemiCz Rovigo si è riportata in avanti e da un penaltouche ha trovato la rimessa laterale dalla quale si è sviluppata un'altra rolling maul vincente con Odiete, entrato anche lui nel mucchio, a depositare il pallone in meta. A quel punto, con la squadra rodigina per la prima volta in vantaggio, mancavano poco meno di dieci minuti alla fine, un tempo non troppo lungo da gestire con lucidità.

La formazione di Casellato, come spesso le accade, ha voluto complicarsi la vita diventando inutilmente fallosa e così al 34' è arrivato il cartellino giallo per Canali con relativo calcio di punizione dal quale è scaturita la rolling maul da rimessa laterale che ha portato in meta Broglia. La non facile trasformazione di Newton ha riportato aventi I Medicei. La FemiCz Rovigo sembrava ormai spacciata, ma i toscani hanno avuto un gesto di generosità concedendo un penalty allo scadere. Mantelli, che fino al quel momento era stato abbastanza impreciso dalla piazzola con 2 centri su 5 tentativi, ha mandato tra i pali l'ovale portando il risultato dalla parte rossoblù. La vittoria insperata della FemiCz Rovigo era cosa praticamente fatta con pochi minuti da giocare. Ma non si erano fatti i conti con le continue ed evitabilissime distrazioni dei padroni di casa. Nel tentativo di imitare le squadre forti che quando serve nascondono il pallone dentro il pack per 15/20 fasi, i rossoblù hanno provato a usare gli avanti con qualche “pick and go”, ma alla quarta ripartenza l'ovale è caduto a terra concedendolo subito ai toscani. Non soddisfatti i rodigini hanno poi commesso un primo fallo con D'Amico e sul proseguo dell'azione, arrivata intanto dentro i “22” rodigini, un secondo fallo dei rossoblù ha offerto su un vassoio d'argento il penalty che Newton ha realizzato per regalare la vittoria alla sua squadra mettendo nei pasticci la FemiCz Rovigo. E la settimana prossima c'è la trasferta a Roma contro le Fiamme Oro.

Roberto Roversi

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 28 ottobre 2018

Top12 V giornata

FEMI-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei 18-20 (0-7)

Marcatori: p.t. 15’ m. Greeff tr. Newton (0-7); s.t. 43’ c.p. Mantelli (3-7), 46’ c.p. Newton (3-10), 55’ m. Brugnara tr. Mantelli (10-10), 68’ m. Odiete non tr. (15-10), 76’ m. Broglia tr. Newton (15-17), 78’ c.p. Mantelli (18-17), 83’ c.p. Newton (18-20).

FEMI-CZ Rovigo: Cioffi; Borin, Majstorovic, Angelini (55’ Barion), Odiete; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian (73’Mantovani); Canali, Cicchinelli; D’Amico, Momberg (cap.) (41’ Cadorini), Rossi (41’ Brugnara).

all. Casellato

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi (73’ Lupini); Lubian, Rodwell, Cerioni, McCann (52’ Cornelli); Newton, Rorato (61’ Esteki); Greeff, Minto (24’-29’ Cosi) (70’ Cosi), Brancoli; Maran (cap.), Pierini (70’ Boccardo); Battisti, Giovanchelli (73’ Broglia), De Marchi (56’ Romano).

All. Presutti

arb.: Bottino (Roma)

AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Giacomini Zaniol (Treviso)

Quarto Uomo: Pulpo (Brescia)

Cartellini: 53’ giallo a Brancoli (Toscana Aeroporti I Medicei), 75’ giallo a Canali (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 3/6; Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/4

Note: giornata a tratti piovosa e con forte vento, circa 18°, campo leggermente pesante. Spettatori circa 1000.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 1; Toscana Aeroporti I Medicei 4

Man of the Match: Giacomo Biffi (Toscana Aeroporti I Medicei)

TOP12 – V giornata – 27.10.18 – ore 14.30

S.S.Lazio 1927 v Kawasaki Motor Calvisano 12-44 (0-5)

Ore 16

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia 20-18 (4-1)

28.10.18 – ore 15.00

FEMI-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei 18-20 (1-4)

Verona Rugby v Mogliano Rugby 1969 8-34 (0-5)

Lafert San Donà v Argos Petrarca Rugby 9-13 (1-4)

Ore 15.30

Valsugana Rugby Padova v Fiamme Oro Rugby 22-31 (1-5)

Classifica

Argos Petrarca Rugby 21

Fiamme Oro Rugby 19

Kawasaki Robot Calvisano 17

Valorugby Emilia 16

Mogliano Rugby 1969 14

FEMI-CZ Rovigo 14

Rugby Viadana 1970 11

Toscana Aeroporti I Medicei 10

S.S. Lazio R. 1927 9

Lafert San Donà 9

Verona Rugby 5

Valsugana Rugby Padova 2



Prossimo turno

sabato, 03 novembre 2018 - ore 15

Valorugby Emilia - Verona Rugby

Toscana Aeroporti I Medicei - Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby - FEMI-CZ Rovigo

Kawasaki Robot Calvisano - Valsugana Rugby Padova

domenica, 04 novembre 2018

Argos Petrarca Rugby - S.S. Lazio R. 1927

Mogliano Rugby 1969 - Lafert San Donà